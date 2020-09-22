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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о долгом восстановлении экономики после пандемии COVID-19

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной ассамблее ООН предсказал долгое восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. РБК вел трансляцию.

«Уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго», — сказал Путин, добавив, что «не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры».

Во время выступления Путин также затронул вопрос санкций. По его словам, необходимо «расчистить» мировую экономику от ограничений, чтобы восстановить глобальный рост и снизить безработицу.

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В ходе выступления Путин назвал пандемию новым вызовом для всего мира. «Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств — все это реалии сегодняшнего дня», — заявил президент.

Blоomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков 8 сентября сообщил, что российская экономика лучше переживает кризис пандемии коронавируса, чем другие развивающиеся рынки. Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец ожидала положительный прогноз по российской экономике, если не случится дополнительных потрясений.

По словам главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элины Рыбаковой, стабильности российской экономики в период пандемии COVID-19 способствовали введенные против страны санкции: Россия гораздо меньше зависит от внешних потоков капитала.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин на совещании Путина с правительством говорил, что даже при умеренном варианте падение ВВП в этом году может быть существенным — от 3 до 5%.

Владимир Путин Генеральная Ассамблея ООН выступление
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