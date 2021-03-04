В России началось проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру

В России приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д», она должна стать первым аппаратом, который Россия запустит на Венеру. О ходе работ рассказал ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зеленый.

«Начинается техническое проектирование проекта. <...> Мы надеемся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат», — отметил он.

Исполнителями выступят НПО им. С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ИКИ РАН. Сейчас с ними заключат соответствующие договоры.

Ранее в НПО имени Лавочкина заявляли, что могут отправить станцию для изучения Венеры в 2027 году.