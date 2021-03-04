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Технологии и медиа ,  
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В России началось проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру

В России приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д», она должна стать первым аппаратом, который Россия запустит на Венеру. О ходе работ рассказал ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зеленый.

«Начинается техническое проектирование проекта. <...> Мы надеемся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат», — отметил он.

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Исполнителями выступят НПО им. С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ИКИ РАН. Сейчас с ними заключат соответствующие договоры.

Ранее в НПО имени Лавочкина заявляли, что могут отправить станцию для изучения Венеры в 2027 году.

Основные контуры российской венерианской программы, как указал академик, выяснятся в ходе проектирования. Пока программа включает три миссии: первая в 2029 году, «Венера-Д» предполагает изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры, вторая в июне 2031 года продолжит эти исследования. А третья в июне 2034 года должна доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с этой планеты.

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Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. Советская автоматическая станция «Венера-7» 15 декабря 1970 года совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность второй по удаленности от Солнца планеты. При этом на самой планете станция проработала около 20 минут и вышла из строя.

В середине сентября 2020-го группа астрономов из Кардиффского университета сообщила об обнаружении газа фосфина в атмосфере Венеры, который является признаком возможной жизни. Хотя для человека он ядовит, этот газ есть и в атмосфере нашей планеты как результат антропогенной деятельности.

Позже ученые обнаружили в атмосфере Венеры простейшую аминокислоту глицин, что тоже может являться признаком жизни.

В «Роскосмосе», однако, считают, что достоверные данные о наличии жизни на Венере могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы планеты.

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