«Роскосмос» рассекретил документы к 50-летию первой посадки на Венеру

Советская автоматическая станция «Венера-7» 15 декабря 1970 года совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность Венеры. К юбилею этого события «Роскосмос» опубликовал засекреченные документы по подготовке аппарата к полету. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Среди документов — заключение экспертной комиссии по объекту В-70, техническое задание на объект В-70, проекты сообщений ТАСС о запуске станций, итоги выполнения плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — говорится в сообщении.

Аппарат «Венера-7» в отличие от более ранних моделей был оснащен повышенной теплоизоляцией, новым высотометром и изоляционным материалом. Кроме того, его корпус был изменен так, чтобы он смог выдерживать большее давление. Масса автоматической станции составляла 500 кг.

17 августа 1970 года «Венера-7» вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя «Молния-М». Спустя почти четыре месяца аппарат достиг поверхности Венеры. При этом на самой планете станция проработала около 20 минут. После этого внутренняя часть аппарата нагрелась и вышла из строя.