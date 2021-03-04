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США заявили о желании вести диалог с Россией по новым вооружениям

США намерены вести диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям. Штаты не собираются устраивать «дорогостоящие гонки вооружений», однако оценят свои силы перед лицом угрозы с китайской и российской сторон. Об этом говорится в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных Белым домом. Документ от имени президента США Джо Байдена предваряет новую редакцию американской стратегии национальной безопасности.

«Мы будем вести конструктивный диалог с Россией и Китаем по ряду новых военно-технических событий, влияющих на стратегическую стабильность», — отмечается в тексте документа.

США решили укрепить стратегическую стабильность с Россией после ДСНВ
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Энтони Блинкен

С точки зрения Вашингтона, Китай становится все более уверенным в себе, а Россия играет деструктивную роль в мире. Оба этих фактора являются стратегическими вызовами для США.

Отдельное внимание в документе уделено опасности ядерного оружия. Вашингтон намерен быть лидером в его мировом урегулировании, добиваться заключения новых соглашений с другими странами в сфере контроля над вооружениями.

США заявили о «подрывной роли» России в мире
Политика
Фото:Jim Young / Reuters

«Мы будем противодействовать экзистенциальной угрозе, исходящей от ядерных оружие. Мы будем препятствовать дорогостоящей гонке вооружений», — говорится в документе.

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Помимо России и КНР внимание американцев направлено на Северную Корею, в которой США видят угрозу из-за ее растущей ядерной энергетики, на иранскую ядерную программу и ракетные программы Южной Кореи с Японией. Дипломаты США будут работать над вопросами в этой области.

Указано также, что США предпримут шаги для уменьшению роли ядерного оружия в своей национальной безопасности. При этом, по плану американских властей, потенциал стратегического сдерживания США остается «безопасным, надежным и эффективным». В свете российской и китайской угроз американцы проведут «оценку необходимой структуры, возможностей», определят численность своих сил.

Япония и Южная Корея оценили продление договора СНВ-3
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В начале февраля Россия и США продлили до 5 февраля 2026 года Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Согласно договору, каждая сторона должна иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц.

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