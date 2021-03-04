США заявили о желании вести диалог с Россией по новым вооружениям

США намерены вести диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям. Штаты не собираются устраивать «дорогостоящие гонки вооружений», однако оценят свои силы перед лицом угрозы с китайской и российской сторон. Об этом говорится в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных Белым домом. Документ от имени президента США Джо Байдена предваряет новую редакцию американской стратегии национальной безопасности.

«Мы будем вести конструктивный диалог с Россией и Китаем по ряду новых военно-технических событий, влияющих на стратегическую стабильность», — отмечается в тексте документа.

С точки зрения Вашингтона, Китай становится все более уверенным в себе, а Россия играет деструктивную роль в мире. Оба этих фактора являются стратегическими вызовами для США.

Отдельное внимание в документе уделено опасности ядерного оружия. Вашингтон намерен быть лидером в его мировом урегулировании, добиваться заключения новых соглашений с другими странами в сфере контроля над вооружениями.