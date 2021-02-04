Япония и Южная Корея оценили продление договора СНВ-3

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Япония и Южная Корея поддержали продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией (СНВ-3). Об этом сообщается на официальном сайте МИД Японии, а также в сообщении МИД Республики Корея.

«Договор, который, среди прочего, регулирует сокращение ядерных боеголовок и средств их доставки, отражает важный прогресс в ядерном разоружении между США и Россией. Япония приветствует продление договора на пять лет», — говорится в сообщении японского министерства.

Кроме того, японская сторона выразила надежду, что в будущем система контроля над вооружениями будет расширена: будет включать в себя в том числе и другие страны, а также более широкий арсенал оружия.

Продление договора СНВ-3 поприветствовала и Южная Корея. «Правительство полагает, что это соглашение внесет вклад в укрепление международного режима нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия, а также укрепит международный мир и стабильность», — говорится в заявлении южнокорейского МИДа.