США решили укрепить стратегическую стабильность с Россией после ДСНВ

После подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений власти США рассмотрят другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией. Об этом в эфире радиостанции NPR заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассмотрим другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией, даже если мы очень четко понимаем, что действия, которые она предпринимает, в том числе на Украине <…> это вызовы нашим интересам и ценностям», — сказал он.

Он также подчеркнул, что продление ДСНВ на следующие пять лет было в интересах американских властей.

При этом Блинкен отметил, что несмотря успешное продление договора, у Вашингтона к Москве остается ряд претензий. В частности, речь идет об отравлении оппозиционера Алексея Навального, агрессии на Украине, а также вмешательстве в американские выборы и кибератаках.