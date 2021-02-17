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Политика ,  
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США решили укрепить стратегическую стабильность с Россией после ДСНВ

После подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений власти США рассмотрят другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией. Об этом в эфире радиостанции NPR заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассмотрим другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией, даже если мы очень четко понимаем, что действия, которые она предпринимает, в том числе на Украине <…> это вызовы нашим интересам и ценностям», — сказал он.

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Нед Прайс

Он также подчеркнул, что продление ДСНВ на следующие пять лет было в интересах американских властей.

При этом Блинкен отметил, что несмотря успешное продление договора, у Вашингтона к Москве остается ряд претензий. В частности, речь идет об отравлении оппозиционера Алексея Навального, агрессии на Украине, а также вмешательстве в американские выборы и кибератаках.

Договор между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был заключен в 2010 году. 3 февраля стороны продлили соглашение до 5 февраля 2026 года. Согласно договору, Россия и США должны сократить число развернутых ядерных боезарядов до 550 штук.

После подписания договора глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в продлении ДСНВ и одновременной критике Москвы со стороны Вашингтона нет никакого противоречия.

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