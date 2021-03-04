Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Пятьдесят идей для подарков на 8 марта РБК и Крокус Сити Молл, 00:52 США заявили о «подрывной роли» России в мире Политика, 00:28 В Донбассе украинский снайпер застрелил донецкого полицейского Общество, 00:26 США в пандемию потеряли звание лучшего работодателя для иностранцев Экономика, 00:01 Россия догнала Белоруссию по уровню продовольственной безопасности Бизнес, 00:00 Полиция сообщила детали расследования нападения c ножом на юге Швеции Общество, 03 мар, 23:50 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 03 мар, 23:49 SpaceX отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем Технологии и медиа, 03 мар, 23:36 Чехия после России попросила Китай поставить в страну вакцину от COVID-19 Политика, 03 мар, 23:23 Власти Москвы предупредили жителей о мокром снеге и сильном ветре Общество, 03 мар, 23:13 ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 03 мар, 23:02 Глава МИД Украины ответил премьеру Словакии на шутку про «Спутник V» Политика, 03 мар, 22:57 Тарасова призвала Косторную извиниться перед Тутберидзе на всю страну Спорт, 03 мар, 22:53 Жителям Алтая начали выдавать значки «Я привит от COVID-19» Общество, 03 мар, 22:52
Первые 100 дней Байдена ,  
0 

США заявили о «подрывной роли» России в мире

Россия по-прежнему играет «подрывную роль» на мировой арене, вместе с Китаем препятствуя защите интересов США, говорится в промежуточной американской стратегии по нацбезопасности.

«Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене. И Пекин и Москва приложили значительные усилия к тому, чтобы проверить сильные стороны США и помешать нам защищать наши интересы и интересы союзников по всему миру», — говорится в документе.

США столкнулись с «миром растущего национализма, отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами», а также технологической революции, которая меняет каждый аспект жизни, считают в Вашингтоне.

При этом там подчеркнули, что намерены, в частности, противостоять угрозе, исходящей от ядерного оружия, избегать дорогостоящих гонок вооружения и восстанавливать свою репутацию лидера в области контроля над вооружениями. «Вот почему мы быстро пришли к тому, чтобы продлить договор СНВ-3 с Россией. <...> Мы предпримем шаги для сокращения роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности <...>, — говорится в тексте стратегии. При этом США заверили, что будут выполнять свои обязательства по сдерживанию недружественных действий на прежнем уровне.

«И мы будем находиться в конструктивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых военных технологий, которые подразумевают стратегическую стабильность», — отмечают в Вашингтоне.

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
США стратегия национальной безопасности Россия Китай
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter