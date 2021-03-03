Скворцова сообщила о создании калькулятора тяжести течения COVID-19

Вероника Скворцов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Федеральное медико-биологическое агенство (ФМБА) разработало калькулятор, который позволяет спрогнозировать тяжесть течения болезни у зараженного коронавирусом. Об этом сообщила его руководитель Вероника Скворцова.

«ФМБА разработало прогнозный «калькулятор» на основе машинного обучения, который позволяет в первые дни заболевания, когда еще все хорошо у человека, с очень высокой степенью достоверности — свыше 90% — предсказать, что в конце первой недели он заболеет тяжело», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, сейчас агентство провело валидацию калькулятора, через неделю он должен появиться в открытом доступе на сайте ФМБА.

О разработке алгоритмов, которые могут прогнозировать тяжесть течения коронавируса, ФМБА сообщило в декабре. Базой для них послужила информация о состоянии более 6,9 тыс.больных и переболевших коронавирусом.