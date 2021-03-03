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Пандемия коронавируса ,  
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Скворцова сообщила о создании калькулятора тяжести течения COVID-19

Вероника Скворцов
Вероника Скворцов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Федеральное медико-биологическое агенство (ФМБА) разработало калькулятор, который позволяет спрогнозировать тяжесть течения болезни у зараженного коронавирусом. Об этом сообщила его руководитель Вероника Скворцова.

«ФМБА разработало прогнозный «калькулятор» на основе машинного обучения, который позволяет в первые дни заболевания, когда еще все хорошо у человека, с очень высокой степенью достоверности — свыше 90% — предсказать, что в конце первой недели он заболеет тяжело», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, сейчас агентство провело валидацию калькулятора, через неделю он должен появиться в открытом доступе на сайте ФМБА.

О разработке алгоритмов, которые могут прогнозировать тяжесть течения коронавируса, ФМБА сообщило в декабре. Базой для них послужила информация о состоянии более 6,9 тыс.больных и переболевших коронавирусом.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Осенью академик РАН,  гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто говорил, что у пациентов с ожирением риск тяжелого течения коронавирусной инфекции возрастает в семь раз, а летального исхода — в девять. Еще одним неблагоприятным фактором, по его словам, является недостаток в организме витамина D. О рисках для пациентов с ожирением также упоминал замглавы Минздрава Олег Салагай.

Британские ученые пришли к выводу, что риск летального исхода при COVID-19 более чем в два раза также увеличивают заболевания почек.

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коронавирус COVID-19 болезнь Вероника Скворцова ФМБА
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