В РАН назвали увеличивающий риск смерти от COVID-19 в девять раз фактор

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

У пациентов с ожирением риск тяжелого течения коронавирусной инфекции возрастает в семь раз, а риск летального исхода — в девять. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил академик РАН, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

«Посмотрите, как увеличился риск тяжелого течения: более чем в семь раз у пациентов с ожирением. И почти в девять раз — риск летального исхода», — сказал он. Согласно докладу Шляхто, среди тех, кто скончался от коронавируса, ожирение было диагностировано у 61,5%.

Неблагоприятным фактором Шляхто также назвал дефицит витамина D в организме. Среди пациентов с коронавирусом у 71,3% был диагностирован его дефицит, а среди тех, кто находился в отделении интенсивной терапии, — у 90,9%.

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В октябре замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что, согласно актуальным исследованиям, у страдающих ожирением людей риск смерти от коронавируса увеличивается на 48%.