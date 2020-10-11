В Минздраве заявили о повышенной вероятности смерти от COVID при ожирении

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Трамп допустил выработку у него иммунитета к COVID-19 Политика, 19:04 Перемирие в Карабахе, встреча Лукашенко и оппозиции. Главные новости РБК Общество, 18:56 Надаль обыграл Джоковича и в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос» Спорт, 18:52 В ЦИК Таджикистана признали президентские выборы состоявшимися Политика, 18:46 Основа баскетбольного «Зенита» ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 Спорт, 18:32 Папа римский попросил Азербайджан и Армению соблюдать перемирие Политика, 18:12 Фигурист академии Плющенко выиграл второй этап Кубка России подряд Спорт, 18:07 Умерла пострадавшая при взрывах на складе боеприпасов под Рязанью женщина Общество, 17:46 В Минздраве заявили о повышенной вероятности смерти от COVID при ожирении Общество, 17:35 Глава Евросовета отметил важность соблюдения перемирия в Карабахе Политика, 17:28 Правозащитники сообщили о задержании более 100 протестующих в Белоруссии Общество, 17:20 Доход донецкого «Шахтера» за год упал на $50 млн Спорт, 17:16 Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих в Минске Общество, 16:55 Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу побед в «Формуле-1» Спорт, 16:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минздраве заявили о повышенной вероятности смерти от COVID при ожирении

Замминистра Олег Салагай напомнил, что, согласно исследованиям, риск смерти при заражении коронавирусом выше на 48%, если человек страдает ожирением. По его словам, похудение может быть средством профилактики заболевания COVID-19
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Актуальные исследования показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 48% большую вероятность умереть от заражения коронавирусом, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Современные исследования, проведенные почти на 400 тыс. пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — отметил он.

Двери не закрываются: как Москва провела выходные на фоне пандемии
Фотогалерея 

Салагай также подчеркнул, что кроме ожирения есть другие заболевания, ассоциирующиеся с избыточным весом, которые повышают вероятность заражения коронавирусом и осложняют течение болезни, например сердечно-сосудистые.

«Поэтому уменьшение избыточной массы тела вполне можно считать еще одним эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий», — пояснил замминистра.

Ученые оценили исследование о влиянии диабета на смертность от COVID-19
Общество
Фото:An Ming / Utuku / Ropi / Global Look Press

Он дал рекомендации по тому, как вычислить индекс массы тела и в случае, если он больше определенных величин, обратить на это внимание и установить контроль за потребляемыми продуктами. В частности, он порекомендовал следить за употреблением газировки и конфет.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Ранее специалисты уже предупреждали, что ожирение ухудшает прогноз по течению заболевания у пациентов, заразившихся коронавирусом. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина кроме ожирения также называла артериальную гипертензию, легочные патологии и сахарный диабет.

На фоне пандемии власти Британии решили ограничить рекламу продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара по телевизору до 21:00. Также в Лондоне решили ограничить рекламу, которая при покупке одного такого товара предлагает второй бесплатно, и запретить размещать товары с высоким содержанием соли, сахара и жира на видных местах магазинов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Мария Лисицына
коронавирус ожирение Минздрав
Материалы по теме
Эксперты оценили исследование о трех новых симптомах коронавируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 октября
Общество
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца ноября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter