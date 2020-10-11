В Минздраве заявили о повышенной вероятности смерти от COVID при ожирении

Замминистра Олег Салагай напомнил, что, согласно исследованиям, риск смерти при заражении коронавирусом выше на 48%, если человек страдает ожирением. По его словам, похудение может быть средством профилактики заболевания COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Актуальные исследования показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 48% большую вероятность умереть от заражения коронавирусом, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Современные исследования, проведенные почти на 400 тыс. пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — отметил он.

Салагай также подчеркнул, что кроме ожирения есть другие заболевания, ассоциирующиеся с избыточным весом, которые повышают вероятность заражения коронавирусом и осложняют течение болезни, например сердечно-сосудистые.

«Поэтому уменьшение избыточной массы тела вполне можно считать еще одним эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий», — пояснил замминистра.