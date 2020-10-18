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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые назвали вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Заболевания почек более чем в два раза увеличивают риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ученые из Великобритании, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Anaesthesia.

Специалисты изучили данные 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.

У 216 пациентов были хронические или вызванные инфекцией проблемы с почками. Из них скончались 107 человек (50%). Из числа остальных 156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерли 32 человека (21%).

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Исследователи предположили, что вероятность летального исхода связана с воздействием вируса на организм в целом, использованием токсичных средств при лечении инфекции, а также «перекрестной связью» между легкими и почками.

Ранее ученые Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом также значительно увеличивает риск летального исхода. Свой эксперимент они проводили на мышах: инфицировали одну группу животных коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и COVID-19. В результате у второй группы течение заболевания было более тяжелым.

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