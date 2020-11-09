Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
От базовых вещей до модных хобби: гид по мужскому стилю РБК и Frame Moscow, 09:56 В Башкирии введут обязательную самоизоляцию для пожилых людей Общество, 09:52 В РАН оценили связь тяжелого течения COVID-19 с нехваткой витаминов Общество, 09:40 Счетная палата сообщила о росте естественной убыли населения на 30% Общество, 09:35 Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель РБК и Финансовая платформа, 09:27 Каждый пятый россиянин обвинил коронавирус в своих проблемах в 2020 году Общество, 09:22 Солдат открыл стрельбу на военном аэродроме под Воронежем Общество, 09:15 Власти Новосибирской области решили ужесточить карантинные меры Общество, 09:11 В «Зените» прокомментировали скандал с Дзюбой Спорт, 09:03 Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором РБК и INSIGMA, 08:58 Настало время сделать ваши цепочки поставок устойчивыми — часть I Pro, 08:58 Байден решил ввести в США обязательное ношение медицинских масок Общество, 08:49 Даниил Медведев обошел Федерера в рейтинге теннисистов Спорт, 08:47 Памфилова предложила ввести еще одни каникулы для школьников Общество, 08:38
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Пандемия коронавируса ,  
0 

В РАН оценили связь тяжелого течения COVID-19 с нехваткой витаминов

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Человек перенесет коронавирусную инфекцию COVID-19 тяжелее, если он неполноценно питается и не получает из пищи необходимых витаминов. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов, передает URA.RU.

По его словам, организм человека «работает ненормально» и плохо справляется с инфекциями, когда сталкивается с нехваткой незаменимых аминокислот, солей цинка, магния, калия и кальция, а также витаминов. «Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания», — считает Нетесов.

Накануне группа ученых из Великобритании, изучив статистику по коронавирусу, выявила корреляцию между тяжестью течения заболевания и широтой, на которой располагается страна. Согласно их выводам, в северном полушарии тяжелые случаи COVID-19 регистрировали чаще, чем в южном, и увязали это с нехваткой витамина D. Издание Express, где были опубликованы выводы ученых, отмечало, что исследование еще не подвергалось научному рецензированию, а один из авторов указал, что для того, чтобы сделать окончательные выводы, нужен как минимум год дополнительных исследований.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 ноября
Общество

О связи смертности от COVID-19 и нехватки витамина D в конце сентября сообщали ученые из Медицинской школы Бостонского университета США. Они изучили течение болезни у 235 больных коронавирусом и установили, что среди умерших пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточно этого витамина. Среди тех, у кого уровень витамина D был ниже определенного значения, смертность достигала 20%. Похожие данные получили в мае исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных COVID-19 в мире превысило 50 млн человек, по данным ВОЗ — 49,5 млн. Лидерами по числу заболевших являются пять стран: США, где 9,8 млн заболевших, Индия (8,5 млн), Бразилия (5,6 млн), Франция (1,8 млн) и Россия (1,7 млн).

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям
витамины коронавирус
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Каждый пятый россиянин обвинил коронавирус в своих проблемах в 2020 году
Общество
«Это критически много». В Петербурге ужесточили меры из-за коронавируса
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter