В РАН оценили связь тяжелого течения COVID-19 с нехваткой витаминов

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Человек перенесет коронавирусную инфекцию COVID-19 тяжелее, если он неполноценно питается и не получает из пищи необходимых витаминов. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов, передает URA.RU.

По его словам, организм человека «работает ненормально» и плохо справляется с инфекциями, когда сталкивается с нехваткой незаменимых аминокислот, солей цинка, магния, калия и кальция, а также витаминов. «Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания», — считает Нетесов.

Накануне группа ученых из Великобритании, изучив статистику по коронавирусу, выявила корреляцию между тяжестью течения заболевания и широтой, на которой располагается страна. Согласно их выводам, в северном полушарии тяжелые случаи COVID-19 регистрировали чаще, чем в южном, и увязали это с нехваткой витамина D. Издание Express, где были опубликованы выводы ученых, отмечало, что исследование еще не подвергалось научному рецензированию, а один из авторов указал, что для того, чтобы сделать окончательные выводы, нужен как минимум год дополнительных исследований.

О связи смертности от COVID-19 и нехватки витамина D в конце сентября сообщали ученые из Медицинской школы Бостонского университета США. Они изучили течение болезни у 235 больных коронавирусом и установили, что среди умерших пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточно этого витамина. Среди тех, у кого уровень витамина D был ниже определенного значения, смертность достигала 20%. Похожие данные получили в мае исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.