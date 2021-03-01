В Хабаровске суд арестовал сахалинского депутата-миллиардера

Sakhalin.info указал, что «Пашова допрашивали про рыбу, а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан». Информацию о задержании, допросе и обвинениях против Пашова подтвердил Mash.

В 2019-ом, по оценкам Forbes, Пашов занял первое место по доходам среди российских чиновников, тогда он официально заработал 6,2 млрд руб. По данным системы СПАРК, Пашов — гендиректор и владелец компании «Монерон». Ранее СМИ связывали одноименную компанию с Каном.

В 2018 году на «Первом канале» и «Россия 24» вышли расследования о бизнесе Кана, в которых утверждалось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. Оба телеканала называли бизнесмена «крабовым королем».

Следствие подозревает Кана в организации убийство бизнесмена Валерия Пхиденко, также связанного с добычей краба и убитого в 2010 году. Хабаровский краевой суд 6 февраля 2020-го заочно арестовал Кана, который с 2018 года находится не в России.

Пособником бизнесмена следствие считает Дмитрия Полякова, которого в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кана еще тогда обвинили в организации убийства и объявили в розыск, однако после передачи материалов дела в региональное управление СК преследование было прекращено. После выхода расследований СМИ о «крабовом короле» делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и велел провести служебную проверку.

Сам Кан не признает вину и связывает уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата крабового бизнеса на Сахалине.