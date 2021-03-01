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В Хабаровске суд арестовал сахалинского депутата-миллиардера

Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова. Об этом со ссылкой на суд сообщает «РИА Новости».

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь», — уточнили в суде.

СМИ узнали о задержании сахалинского депутата по делу «крабового короля»
Общество
Дмитрий Пашов

О задержании Пашова в Хабаровске сообщили 26 февраля порталы Sakhalin.info и «Сахалин-Курилы» со ссылкой на источники, а также Telegram-канал Mash. По информации Sakhalin.inf, депутат прилетел в город в командировку. Его вызвали на допрос из-за видео с участием бизнесмена Олега Кана, которого федеральные телеканалы называют «крабовым королем». На записи один из друзей Пашова, как отметил Sakhalin.inf, «вытаскивает из реки Самарга краснокнижную рыбу».

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Общество
Олег Кан

Sakhalin.info указал, что «Пашова допрашивали про рыбу, а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан». Информацию о задержании, допросе и обвинениях против Пашова подтвердил Mash.

В 2019-ом, по оценкам Forbes, Пашов занял первое место по доходам среди российских чиновников, тогда он официально заработал 6,2 млрд руб. По данным системы СПАРК, Пашов — гендиректор и владелец компании «Монерон». Ранее СМИ связывали одноименную компанию с Каном.

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В 2018 году на «Первом канале» и «Россия 24» вышли расследования о бизнесе Кана, в которых утверждалось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. Оба телеканала называли бизнесмена «крабовым королем».

Следствие подозревает Кана в организации убийство бизнесмена Валерия Пхиденко, также связанного с добычей краба и убитого в 2010 году. Хабаровский краевой суд 6 февраля 2020-го заочно арестовал Кана, который с 2018 года находится не в России.

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Пособником бизнесмена следствие считает Дмитрия Полякова, которого в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кана еще тогда обвинили в организации убийства и объявили в розыск, однако после передачи материалов дела в региональное управление СК преследование было прекращено. После выхода расследований СМИ о «крабовом короле» делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и велел провести служебную проверку.

Сам Кан не признает вину и связывает уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата крабового бизнеса на Сахалине.

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Материалы по теме
СМИ узнали о задержании сахалинского депутата по делу «крабового короля»
Общество
Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса
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Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину
Общество
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