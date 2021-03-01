В Хабаровске суд арестовал сахалинского депутата-миллиардера
Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова. Об этом со ссылкой на суд сообщает «РИА Новости».
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь», — уточнили в суде.
О задержании Пашова в Хабаровске сообщили 26 февраля порталы Sakhalin.info и «Сахалин-Курилы» со ссылкой на источники, а также Telegram-канал Mash. По информации Sakhalin.inf, депутат прилетел в город в командировку. Его вызвали на допрос из-за видео с участием бизнесмена Олега Кана, которого федеральные телеканалы называют «крабовым королем». На записи один из друзей Пашова, как отметил Sakhalin.inf, «вытаскивает из реки Самарга краснокнижную рыбу».