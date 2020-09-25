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Бизнес ,  
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Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая сослалась на трудности в вопросе регистрации компаний «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Имущество компаний арестовано в рамках уголовного дела
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух человек, близких к сторонам несостоявшейся сделки. Эту информацию изданию подтвердили Собчак, Соглаев и владелец «Монерона» Дмитрий Пашов. РБК обратился за комментарием к Собчак.

По словам Соглаева, процесс затянулся из-за ареста имущества компаний. Налоговая так и не смогла зарегистрировать их право на долю. Собчак также сослалась на трудности с регистрацией.

В апреле этого года Собчак сообщила РБК о решении приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. По словам Собчак, она заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 году, когда сотрудники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан (Курильские острова) пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту Владимиру Путину на условия труда.

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Бизнес
Ксения Собчак

Тогда Собчак отказалась назвать цену покупки, отметив, что для нее она является «значительной». Телеведущая отметила, что является финансовым инвестором в проекте, а Игорь Соглаев занимается стратегическим управлением.

Соглаев в апреле подтвердил РБК, что его супруга приобрела 10% в ООО «Монерон» и ООО «Курильский универсальный комплекс». По его словам, с владельцами крабовых компаний Дмитрием Пашовым и Валерией Ледуковой он был знаком ранее, и в конце 2019 года они сами вышли с предложением продать половину бизнеса. По его словам, сделка была закрыта 14 марта в Москве, ее сумму Соглаев раскрывать не стал, но отметил, что она была рыночной.

Бизнес по добыче крабов на Дальнем Востоке, как заявлял Соглаев, находился в стадии реорганизации и должен был быть объединен в группу «Монерон». Выручка компаний, которым принадлежат квоты на вылов около 10 тыс. т краба в регионе, за прошлый год составила 23 млрд руб., чистая прибыль — более 10 млрд руб., а рентабельность по ней — до 60%, уточнял он.

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Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Общество
Олег Кан

В итоге закрыть эти сделки так и не удалось, поскольку Южно-Сахалинский городской суд спустя две недели после заключения сделок наложил арест на активы КУК и «Монерон» в связи с уголовными делами против сооснователя компаний Олега Кана. Следственный комитет обвиняет его в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. Сам Кан несколько лет находится за границей.

В июле апелляционная инстанция отменила обеспечительные меры. Но уже через месяц тот же суд вновь арестовал имущество компаний. На этот раз причина заключалась в новом уголовном деле. Следственный комитет обвинил несколько фирм, в том числе КУК и «Монерон», в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 4 млрд руб.

Пашов в разговоре с «Ведомостями» не стал говорить, будет ли «Монерон» дальше искать инвестора. Как отметил предприниматель, сейчас главная задача — защита бизнеса «от неправомерных действий следственных органов». До тех пор пока не будет снят арест, продать бизнес все равно невозможно, пояснил изданию партнер А2 Михаил Александров.

Авторы
Михаил Юшков, Анастасия Батманова
При участии
Екатерина Костина
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