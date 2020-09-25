Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая сослалась на трудности в вопросе регистрации компаний «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Имущество компаний арестовано в рамках уголовного дела

Ксения Собчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух человек, близких к сторонам несостоявшейся сделки. Эту информацию изданию подтвердили Собчак, Соглаев и владелец «Монерона» Дмитрий Пашов. РБК обратился за комментарием к Собчак.

По словам Соглаева, процесс затянулся из-за ареста имущества компаний. Налоговая так и не смогла зарегистрировать их право на долю. Собчак также сослалась на трудности с регистрацией.

В апреле этого года Собчак сообщила РБК о решении приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. По словам Собчак, она заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 году, когда сотрудники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан (Курильские острова) пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту Владимиру Путину на условия труда.

Тогда Собчак отказалась назвать цену покупки, отметив, что для нее она является «значительной». Телеведущая отметила, что является финансовым инвестором в проекте, а Игорь Соглаев занимается стратегическим управлением.