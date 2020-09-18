Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов

Дмитрий Пашов (Фото: Максим Григорьев / Росконгресс)

Первое место в списке депутатов и чиновников России по доходам за 2019 год занял депутат Сахалинской областной думы и рыбопромышленник Дмитрий Пашов, cообщает Forbes.

Forbes при составлении рейтинга брал данные из деклараций госслужащих и депутатов из более 400 ведомств и структур органов власти, в том числе администрации президента, парламента, ЦБ, региональных органов власти. При этом складывался доход, полученный самим чиновником или депутатом, его супругом или супругой и их несовершеннолетними детьми.

Как отмечает Forbes, в 2019 году официальный доход Пашова вырос в 610 раз и составил 6,2 млрд руб.. В 2018 году он задекларировал только 10,2 млн рублей. Источники получения средств в его декларации не указаны. По данным системы «СПАРК», Пашов — генеральный директор и совладелец рыбодобывающей компании ООО «Монерон». В 2019 году выручка этой компании составил 7,97 млрд руб.

Материал дополняется.