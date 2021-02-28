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В Госдепе исключили переговоры о сделке с ФРГ по «Северному потоку-2»

В Госдепартаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепа и Конгресса по поводу российского газопровода.

26 февраля СМИ сообщали, что между Соединенными Штатами и ФРГ идет обмен мнениями по поводу дальнейшего строительства «Северного потока-2».

В ходе брифинга заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.

Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку «обмен мнениями» не следует толковать как переговоры, администрация США лишь высказала Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.

В начале февраля немецкие власти отрицали существование «каких-либо грязных сделок» с США, касающихся «Северного потока-2».

СМИ узнали об отказе США от санкций против компаний ФРГ по Nord Stream 2
Политика
Фото:Jens Büttner / DPA / ТАСС

США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В конце 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода. В результате строительство было приостановлено после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб газопровода из-за ограничений. Впоследствии американские власти расширили санкции. СМИ сообщали, что около двух десятков европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2» из-за опасений действий США. Власти ФРГ неоднократно высказывались за реализацию проекта.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет получать газ Германия. В настоящее время трубопровод закончен более чем на 90%.

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