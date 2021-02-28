В Госдепе исключили переговоры о сделке с ФРГ по «Северному потоку-2»

В Госдепартаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепа и Конгресса по поводу российского газопровода.

26 февраля СМИ сообщали, что между Соединенными Штатами и ФРГ идет обмен мнениями по поводу дальнейшего строительства «Северного потока-2».

В ходе брифинга заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.

Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку «обмен мнениями» не следует толковать как переговоры, администрация США лишь высказала Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.

В начале февраля немецкие власти отрицали существование «каких-либо грязных сделок» с США, касающихся «Северного потока-2».