В Турции заявили о неудовлетворенности приговором по делу Хашкаджи

Приговор по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого осенью 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции, не оправдал ожиданий Анкары. Об этом написал в Twitter глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Окончательный вердикт, вынесенный сегодня саудовским судом в отношении убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле, не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества», — отметил Алтун.

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