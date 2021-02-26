Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 13:39
США ввели санкции против 76 человек после убийства журналиста Политика, 22:52 СМИ узнали о задержании сахалинского депутата по делу «крабового короля» Общество, 22:27 Определился состав сборной России в скиатлоне на ЧМ по лыжам Спорт, 21:55 На «Активном гражданине» подвели итоги голосования о памятнике на Лубянке Общество, 21:44 Как прошел первый день «палаточных» протестов в Ереване Политика, 21:31 СМИ сообщили предполагаемую дату выхода Fix Price на биржу Инвестиции, 21:27 Чемпионат России по футболу возобновился победой «Ротора» над «Тамбовом» Спорт, 21:02 Тереза Мэй привилась от COVID-19 Общество, 21:00 Собянин решил оставить Лубянскую площадь без памятника Общество, 20:38 В подмосковной колонии опровергли данные о доставке Навального Общество, 20:20 В Ингушетии экс-главу МВД задержали из-за протестов о границе с Чечней Общество, 20:13 События недели: паника из-за госдолга США, письмо Баффета и проблемы ГМК Инвестиции, 20:10 МИД увидел «виток шпиономании» в обвинении шведа в работе на Россию Политика, 19:54 СМИ узнали об убытках и проблемах Telegram Бизнес, 19:47
Общество ,  
0 

На «Активном гражданине» подвели итоги голосования о памятнике на Лубянке

Вид на Лубянскую площадь
Вид на Лубянскую площадь (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

На сайте проекта «Активный гражданин» завершилось голосование о возможной установке памятника на Лубянской площади в центре Москвы, большинство москвичей проголосовали за монумент Александру Невскому.

Всего в голосовании приняли участие 319 897 человек. Жителям столицы предлагалось выбрать, кому из двух исторических деятелей нужно установить памятник на Лубянке: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. За памятник Невскому высказались 55%, или 176 954 граждан, а установку монумента Дзержинскому поддержали 45%, или 142 943 человек. Голосование началось 25 февраля.

Мэр Сергей Собянин 26 февраля принял решение остановить голосование о памятнике на Лубянке. По его словам, после двух дней мнения москвичей о том, кому поставить памятник, разделились «примерно пополам», а «само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». Однако памятники должны не раскалывать общество, а, наоборот, объединять, отметил он. При этом Собянин не исключил, что власти «наверняка» еще вернутся к этому вопросу и будет принято «правильное и разумное решение».

Не там встали: скандалы вокруг установки монументов и зданий в России
Фотогалерея 

В феврале ряд писателей и блогеров, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов, обратились в мэрию с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому, так как он, по их мнению, имеет историко-культурное значение. Сейчас монумент находится на территории нынешнего «Музеона». К зданию Новой Третьяковки его перевезли с Лубянской площади, где он стоял с 1958 по 1991 год, после государственного переворота.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил вынести вопрос о памятнике на референдум, член Общественной палаты, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил провести голосование на сайте «Активный гражданин».

После начала голосования Прилепин заявил, что на сайт было «загружено» 2 тыс. голосов за Невского, чтобы у него «было немедленное большинство». В пресс-службе проекта «Активный гражданин» опровергли заявление о попытке фальсификации результатов голосования.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги Как китайские сервисы такси изгнали Uber со своего рынка Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты
Лубянка памятник Александр Невский Феликс Дзержинский «Активный гражданин»
Материалы по теме
В РПЦ увидели «историческую амнезию» в дискуссии о памятнике Дзержинскому
Общество
Швыдкой предложил поставить на Лубянке памятник Андропову
Общество
Песков назвал провокационным вопрос о памятнике Дзержинскому на Лубянке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter