На «Активном гражданине» подвели итоги голосования о памятнике на Лубянке

Вид на Лубянскую площадь (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

На сайте проекта «Активный гражданин» завершилось голосование о возможной установке памятника на Лубянской площади в центре Москвы, большинство москвичей проголосовали за монумент Александру Невскому.

Всего в голосовании приняли участие 319 897 человек. Жителям столицы предлагалось выбрать, кому из двух исторических деятелей нужно установить памятник на Лубянке: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. За памятник Невскому высказались 55%, или 176 954 граждан, а установку монумента Дзержинскому поддержали 45%, или 142 943 человек. Голосование началось 25 февраля.

Мэр Сергей Собянин 26 февраля принял решение остановить голосование о памятнике на Лубянке. По его словам, после двух дней мнения москвичей о том, кому поставить памятник, разделились «примерно пополам», а «само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». Однако памятники должны не раскалывать общество, а, наоборот, объединять, отметил он. При этом Собянин не исключил, что власти «наверняка» еще вернутся к этому вопросу и будет принято «правильное и разумное решение».

В феврале ряд писателей и блогеров, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов, обратились в мэрию с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому, так как он, по их мнению, имеет историко-культурное значение. Сейчас монумент находится на территории нынешнего «Музеона». К зданию Новой Третьяковки его перевезли с Лубянской площади, где он стоял с 1958 по 1991 год, после государственного переворота.