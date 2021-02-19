Не там встали: скандалы вокруг установки монументов и зданий в России
В феврале 2021 года группа российских литераторов, блогеров и журналистов обратилась в московскую мэрию с предложением вернуть на Лубянскую площадь памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. РБК вспомнил здания и скульптуры, вызвавшие самый большой общественный резонанс
Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году и демонтирован во время путча в августе 1991-го. В 2021 году споры вокруг памятника, который сейчас находится в парке «Музеон», разгорелись с новой силой. 9 февраля блогеры, телеведущие и литераторы, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов, обратились в столичную мэрию с предложением вернуть памятник на Лубянскую площадь. 16 февраля на общественных слушаниях специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выдвинул встречное предложение: установить компромиссный монумент генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову, долгие годы возглавлявшему КГБ СССР и работавшему на Лубянке. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что спор надо решить с помощью референдума. В РПЦ дискуссию вокруг памятника назвали «показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года»
В 2015 году споры разгорелись вокруг идеи поставить 25-метровый памятник князю Владимиру весом 300 т и стоимостью 94 млн руб. на Воробьевых горах. Строительство вызвало протест Союза жителей Гагаринского района, которые опубликовали петицию и передали ее президенту России Владимиру Путину. Они высказали опасение, что строительные проекты на Воробьевых горах противоречат действующему законодательству и требованиям безопасности. Похожую петицию подписали и 2 тыс. студентов и сотрудников МГУ — с просьбой пересмотреть место установки. Оно, по их мнению, было выбрано непрофессионально. Против памятника в столице прошли митинги.
После этого Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Мосгордуму с просьбой найти новое место. С помощью интернет-опроса была выбрана Боровицкая площадь. В январе 2016 года идею раскритиковали уже в ЮНЕСКО, отметив, что памятник окажет негативное воздействие на роль Кремля в историческом городском ландшафте. Однако Минкультуры удалось договориться с ЮНЕСКО. 4 ноября 2016 года прошла торжественная церемония открытия памятника князю Владимиру в центре Москвы
Недостроенный проект делового квартала «Газпрома» в Санкт-Петербурге, на правом берегу Невы. Самое высокое здание — небоскреб высотой 396 м. Строительство вызвало у экспертов и петербуржцев опасения, что будет изменен архитектурный облик города. Была высказана критика со стороны Министерства культуры и ЮНЕСКО. В итоге строительство было отменено на стадии проведения подготовительных работ, а в 2012 году оно началось в Лахте, проект получил название «Лахта-центр», высота башни составила 462 м.
В январе 2020 года появилась информация о проведении «Газпром нефтью» закрытого архитектурного конкурса на разработку проекта здания на Охтинском мысу. По итогам конкурса компания выбрала проект японского архитектурного бюро Nikken Sekkei.
В июне 2020 года сообщалось, что «Газпром нефть» и градозащитники подали иски в Верховный суд, чтобы оспорить приказ Министерства культуры, согласно которому зона на Охтинском мысу является памятником и попадает под охрану государства. Нефтяная компания обратилась в высшую судебную инстанцию в связи с планами построить там многофункциональный комплекс, а градозащитники — с целью проведения новой экспертизы и расширения границ памятника. Верховный суд сохранил в силе приказ министерства
Почти стометровый памятник Петру Первому в Москве, задуманный в 1997 году скульптором Зурабом Церетели, был раскритикован жителями и архитекторами города за размеры и место расположения — на Болотном острове. Помимо сбора подписей москвичей под петицией против строительства, в Москве проводились акции под лозунгом «Вас здесь не стояло». В 2010 году, после назначения на должность мэра Москвы Сергея Собянина, встал вопрос о переносе памятника, однако такого решения принято не было
Скульптурная композиция «Трагедия народов» на Поклонной горе авторства Зураба Церетели, посвященная жертвам Холокоста, вызвала неоднозначную реакцию. Несмотря на положительную оценку критиков, восьмиметровая композиция была перенесена вглубь парка Победы: московские власти посчитали, что на неподготовленных зрителей вереница восьмиметровых фигур исхудавших людей, становящихся постепенно могильными камнями, наводила ужас
В июле 2013 года в Александровском саду без предварительных уведомлений и слушаний был демонтирован памятник идеологам революционной философской мысли, бывший до этого обелиском в честь 300-летия династии Романовых. В Кремле объяснили, что памятник был в аварийном состоянии и требовал реставрации. Однако после нее вместо монумента с фамилиями советских идеологов появился воссозданный обелиск в память 300-летия царской династии. Общественный инспектор Москомнаследия, скульптор Николай Аввакумов позднее заявил, что во время реставрации были допущены серьезные ошибки