Не там встали: скандалы вокруг установки монументов и зданий в России

Памятник князю Владимиру

В 2015 году споры разгорелись вокруг идеи поставить 25-метровый памятник князю Владимиру весом 300 т и стоимостью 94 млн руб. на Воробьевых горах. Строительство вызвало протест Союза жителей Гагаринского района, которые опубликовали петицию и передали ее президенту России Владимиру Путину. Они высказали опасение, что строительные проекты на Воробьевых горах противоречат действующему законодательству и требованиям безопасности. Похожую петицию подписали и 2 тыс. студентов и сотрудников МГУ — с просьбой пересмотреть место установки. Оно, по их мнению, было выбрано непрофессионально. Против памятника в столице прошли митинги.

После этого Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Мосгордуму с просьбой найти новое место. С помощью интернет-опроса была выбрана Боровицкая площадь. В январе 2016 года идею раскритиковали уже в ЮНЕСКО, отметив, что памятник окажет негативное воздействие на роль Кремля в историческом городском ландшафте. Однако Минкультуры удалось договориться с ЮНЕСКО. 4 ноября 2016 года прошла торжественная церемония открытия памятника князю Владимиру в центре Москвы