Город , 19 фев, 16:13
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Москвичам предложат выбрать памятник для Лубянки в «Активном гражданине»
Демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому в Москве, 1991 г.
Общественная палата Москвы вынесет на голосование вопрос об установке памятника на Лубянской площади перед зданием главного управления ФСБ. Об этом сообщил запредседателя ОП, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Twitter.
Жителям столицы предложат выбрать, кому ставить памятник на Лубянке — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому. По словам Венедиктова, варианты установить на Лубянской площади фонтан или оставить ее в нынешнем виде комиссия отклонила.
Голосование запустят 25 февраля, оно пройдет на нескольких площадках, в том числе в системе «Активный гражданин» и на сайтах СМИ, рассказал Венедиктов «РИА Новости».
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