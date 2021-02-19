Москвичам предложат выбрать памятник для Лубянки в «Активном гражданине»

Демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому в Москве, 1991 г. (Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС)

Общественная палата Москвы вынесет на голосование вопрос об установке памятника на Лубянской площади перед зданием главного управления ФСБ. Об этом сообщил запредседателя ОП, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Twitter.

Жителям столицы предложат выбрать, кому ставить памятник на Лубянке — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому. По словам Венедиктова, варианты установить на Лубянской площади фонтан или оставить ее в нынешнем виде комиссия отклонила.

Голосование запустят 25 февраля, оно пройдет на нескольких площадках, в том числе в системе «Активный гражданин» и на сайтах СМИ, рассказал Венедиктов «РИА Новости».

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