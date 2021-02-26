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Дело Навального ,  
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МИД ФРГ назвал фальшивым фото с немецким ID Юлии Навальной

Федеральное министерство иностранных дел Германии
Федеральное министерство иностранных дел Германии (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Изображение немецкого идентификационного удостоверения жены оппозиционера Алексея Навального Юлии, которое опубликовал дизайнер Артемий Лебедев, — фальшивка. Об этом в МИД ФРГ сообщили агентству «РИА Новости».

Фотографию, на которой изображен удостоверяющий личность гражданки Германии документ, якобы принадлежащий Юлии Навальной, Лебедев 25 февраля опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Оказывается, у Юлии Навальной немецкое гражданство. Фантастиш! <...> Документ выдан в 2019 году», — говорится в сообщении. Позже дизайнер признал, что опубликованное им изображение — фейк.

РБК обратился за комментарием в МИД Германии.

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10 февраля Der Spiegel сообщал о прилете Навальной в ФРГ. В издании указали, что это был частный визит. 22 февраля в Telegram-канале Алексея Навального сообщалось о возвращении его жены в Россию.

Алексей Навальный находился в Германии на лечении (оппозиционер утверждает, что был отравлен веществом «Новичок») и вернулся в Россию 17 января. После этого он сразу же был задержан в аэропорту Шереметьево, а на следующий день отправлен под арест. Политика арестовали в связи с делом «Ив Роше». Решение по нему было вынесено еще в 2014 году — тогда оппозиционеру дали 3,5 года условно.

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2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил оппозиционеру условный срок на реальный: ФСИН настаивала, что Навальный несколько раз нарушал условия условного заключения. С учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста Навальный пробудет в колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. 25 февраля политика этапировали в колонию из СИЗО «Матросская Тишина».

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