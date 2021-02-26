МИД ФРГ назвал фальшивым фото с немецким ID Юлии Навальной
Изображение немецкого идентификационного удостоверения жены оппозиционера Алексея Навального Юлии, которое опубликовал дизайнер Артемий Лебедев, — фальшивка. Об этом в МИД ФРГ сообщили агентству «РИА Новости».
Фотографию, на которой изображен удостоверяющий личность гражданки Германии документ, якобы принадлежащий Юлии Навальной, Лебедев 25 февраля опубликовал у себя в Telegram-канале.
«Оказывается, у Юлии Навальной немецкое гражданство. Фантастиш! <...> Документ выдан в 2019 году», — говорится в сообщении. Позже дизайнер признал, что опубликованное им изображение — фейк.
РБК обратился за комментарием в МИД Германии.