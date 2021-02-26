МИД ФРГ назвал фальшивым фото с немецким ID Юлии Навальной

10 февраля Der Spiegel сообщал о прилете Навальной в ФРГ. В издании указали, что это был частный визит. 22 февраля в Telegram-канале Алексея Навального сообщалось о возвращении его жены в Россию.

Алексей Навальный находился в Германии на лечении (оппозиционер утверждает, что был отравлен веществом «Новичок») и вернулся в Россию 17 января. После этого он сразу же был задержан в аэропорту Шереметьево, а на следующий день отправлен под арест. Политика арестовали в связи с делом «Ив Роше». Решение по нему было вынесено еще в 2014 году — тогда оппозиционеру дали 3,5 года условно.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил оппозиционеру условный срок на реальный: ФСИН настаивала, что Навальный несколько раз нарушал условия условного заключения. С учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста Навальный пробудет в колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. 25 февраля политика этапировали в колонию из СИЗО «Матросская Тишина».