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Spiegel сообщил о прибытии жены Навального во Франкфурт

По данным издания, Юлия Навальная прибыла в Германию с частным визитом
Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела в Германию, сообщает Der Spiegel. По данным издания, ее самолет вечером 10 февраля приземлился во Франкфурте-на-Майне.

Речь идет о частном визите, пишет газета. Других подробностей не приводится.

«РИА Новости» со ссылкой на пассажира, летевшего тем же рейсом, передает, что после прилета Навальная «оставалась в транзитной зоне, когда другие уже проходили контроль». Причины этого он не уточнил.

О том, что Навальная покинула Россию, ранее сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, она вылетела во Франкфурт из московского аэропорта Домодедово. Адвокат Навальной Светлана Давыдова заявила, что у нее нет такой информации. Защитник оппозиционера Вадим Кобзев также сказал, что ему ничего об этом не известно.

Суд оштрафовал Юлию Навальную на ₽20 тыс. за акцию 31 января
Политика
Юлия Навальная

Юлия Навальная 17 января вместе с мужем вернулась в Москву из Берлина, где он с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию после отравления. В тот же день оппозиционера задержали, а затем поместили под стражу на 30 суток по делу «Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить ему условный срок на реальный. 2 февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ведомства. С учетом времени нахождения под домашним арестом он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

После задержания оппозиционера в российских городах прошли митинги и шествия в его поддержку, все они были не согласованы с властями. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», после акций 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек. По итогам акций 31 января число задержанных превысило 5 тыс. Еще одна акция прошла в день суда над Навальным — 2 февраля: тогда, по подсчетам правозащитников, были задержаны 1512 человек. МВД итоговое число задержанных не раскрывало.

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Навальную дважды задерживали на акциях в поддержку мужа. За участие в митинге 31 января суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб.

Автор
Наталия Анисимова
Юлия Навальная Германия Франкфурт-на-Майне Алексей Навальный
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