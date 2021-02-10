Spiegel сообщил о прибытии жены Навального во Франкфурт
Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела в Германию, сообщает Der Spiegel. По данным издания, ее самолет вечером 10 февраля приземлился во Франкфурте-на-Майне.
Речь идет о частном визите, пишет газета. Других подробностей не приводится.
«РИА Новости» со ссылкой на пассажира, летевшего тем же рейсом, передает, что после прилета Навальная «оставалась в транзитной зоне, когда другие уже проходили контроль». Причины этого он не уточнил.
О том, что Навальная покинула Россию, ранее сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, она вылетела во Франкфурт из московского аэропорта Домодедово. Адвокат Навальной Светлана Давыдова заявила, что у нее нет такой информации. Защитник оппозиционера Вадим Кобзев также сказал, что ему ничего об этом не известно.