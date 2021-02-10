Spiegel сообщил о прибытии жены Навального во Франкфурт

Юлия Навальная 17 января вместе с мужем вернулась в Москву из Берлина, где он с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию после отравления. В тот же день оппозиционера задержали, а затем поместили под стражу на 30 суток по делу «Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить ему условный срок на реальный. 2 февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ведомства. С учетом времени нахождения под домашним арестом он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

После задержания оппозиционера в российских городах прошли митинги и шествия в его поддержку, все они были не согласованы с властями. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», после акций 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек. По итогам акций 31 января число задержанных превысило 5 тыс. Еще одна акция прошла в день суда над Навальным — 2 февраля: тогда, по подсчетам правозащитников, были задержаны 1512 человек. МВД итоговое число задержанных не раскрывало.

Навальную дважды задерживали на акциях в поддержку мужа. За участие в митинге 31 января суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб.



