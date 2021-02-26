Епархия прокомментировала приход силовиков в Среднеуральский монастырь
В Среднеуральском женском монастыре используют визит сотрудников Росгвардии, связанный с розысками убийцы, для обоснования отказа восстанавливать отношения с епархией. Комментарий секретаря Епархиального совета игумена Вениамина (Райникова) РБК предоставили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
«Представители Среднеуральского монастыря используют действия силовиков для обоснования нежелания урегулирования отношений с епархией, безосновательно связывая епархию с ночным инцидентом», — заявил игумен.
По его словам, конструктивный диалог и примирение с епархией дадут основания для прекращения раскола.
О визите силовиков в монастырь, который летом захватывал отлученный от церкви экс-схиигумен Сергий, стало известно в ночь на 26 февраля. На территорию обители вошли несколько десятков бойцов Росгвардии. Тогда послушники сообщили, что спецоперация проводилась для поиска отца Силуана, келейника Сергия Романова.