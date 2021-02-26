Епархия прокомментировала приход силовиков в Среднеуральский монастырь

Позднее источники ТАСС и Ura.ru в силовых структурах рассказали, что, по версии силовиков, келейник Силуан мог оказаться Андреем Кузнецовым, подозреваемым в убийстве трех человек. Он скрывается с 1999 года и несколько раз менял имя. В 2016 году, по данным силовых структур, он вернулся в Свердловскую область.

В начале февраля сторонники лишенного сана схиигумена Сергия заявляли, что в ближайшее время они ожидают «силовой захват монастыря со стороны Екатеринбургской епархии».

Первая операция силовиков проходила в Среднеуральском женском монастыре в конце декабря. Тогда был задержан отлученный от церкви и лишенный сана бывший схиигумен Сергий. В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря Варвару и фактически захватил в нем власть. В отношении него возбудили дело по статьям о склонении несовершеннолетнего к самоубийству, незаконном воспрепятствовании деятельности религиозных организаций и самоуправстве.

В середине февраля Арбитражный суд Свердловской области признал права Екатеринбургской епархии на здание храма в Среднеуральском женском монастыре. В епархии тогда заявили, что канонически и формально-юридически главой монастыря является игуменья Варвара.