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Епархия прокомментировала приход силовиков в Среднеуральский монастырь

Обстановка в Среднеуральском женском монастыре
Обстановка в Среднеуральском женском монастыре (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Среднеуральском женском монастыре используют визит сотрудников Росгвардии, связанный с розысками убийцы, для обоснования отказа восстанавливать отношения с епархией. Комментарий секретаря Епархиального совета игумена Вениамина (Райникова) РБК предоставили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Представители Среднеуральского монастыря используют действия силовиков для обоснования нежелания урегулирования отношений с епархией, безосновательно связывая епархию с ночным инцидентом», — заявил игумен.

По его словам, конструктивный диалог и примирение с епархией дадут основания для прекращения раскола.

Епархия назвала голословным заявление бывшего схиигумена Сергия о взятках
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Игумен Вениамин (Райников)

О визите силовиков в монастырь, который летом захватывал отлученный от церкви экс-схиигумен Сергий, стало известно в ночь на 26 февраля. На территорию обители вошли несколько десятков бойцов Росгвардии. Тогда послушники сообщили, что спецоперация проводилась для поиска отца Силуана, келейника Сергия Романова.

Позднее источники ТАСС и Ura.ru в силовых структурах рассказали, что, по версии силовиков, келейник Силуан мог оказаться Андреем Кузнецовым, подозреваемым в убийстве трех человек. Он скрывается с 1999 года и несколько раз менял имя. В 2016 году, по данным силовых структур, он вернулся в Свердловскую область.

В начале февраля сторонники лишенного сана схиигумена Сергия заявляли, что в ближайшее время они ожидают «силовой захват монастыря со стороны Екатеринбургской епархии».

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Епархия назвала голословным заявление бывшего схиигумена Сергия о взятках
Общество
Игумен Вениамин (Райников)

Первая операция силовиков проходила в Среднеуральском женском монастыре в конце декабря. Тогда был задержан отлученный от церкви и лишенный сана бывший схиигумен Сергий. В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря Варвару и фактически захватил в нем власть. В отношении него возбудили дело по статьям о склонении несовершеннолетнего к самоубийству, незаконном воспрепятствовании деятельности религиозных организаций и самоуправстве.

В середине февраля Арбитражный суд Свердловской области признал права Екатеринбургской епархии на здание храма в Среднеуральском женском монастыре. В епархии тогда заявили, что канонически и формально-юридически главой монастыря является игуменья Варвара.

епархия Екатеринбург ОМОН монастырь новости
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