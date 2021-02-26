Силовики объяснили визит ОМОНа в Среднеуральский монастырь поиском убийцы

Подозреваемый мог скрываться в монастыре после того, как 1999 году вместе с сообщниками убил трех человек. Найти его оперативно не удалось: мужчина сменил имя, и теперь силовики хотят проверить одного из служителей храма

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Новый визит сотрудников Росгвардии в Среднеуральский женский монастырь, который ранее возглавлял экс-схиигумен Сергий, связан с розысками убийцы, скрывающегося среди монахов. Об этом сообщили источники ТАСС и Ura.ru в силовых структурах и подтвердил информированный собеседник «Интерфакса».

«Искали келейника Силуана, который мог оказаться Андреем Кузнецовым, подозреваемым в убийстве трех человек. Он скрывается много лет и несколько раз менял имя. Уголовное дело об убийстве возбуждено зимой 1999 года. Сообщники Кузнецова были приговорены к реальному лишению свободы в 2001 году», — рассказал собеседник ТАСС.

Преступление было совершено еще в 1999-м, но задержать подозреваемого оперативно не удалось. По данным силовых структур, в 2016 году он вернулся в Свердловскую область. С момента совершения убийства мужчина трижды менял имя, и чтобы установить, является ли келейник тем самым преступником, ему хотят провести дактилоскопическую экспертизу.

Ura.ru называет Силуана келейником (прислужником) самого отца Сергия. В монашеской иерархии келейник помогает монахам в обеспечении бытовых и прочих нужд.

В пресс-службе Росгвардии по Уральскому федеральному округу сказали РБК, что пока воздержатся от комментариев.