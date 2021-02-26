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Силовики объяснили визит ОМОНа в Среднеуральский монастырь поиском убийцы

Подозреваемый мог скрываться в монастыре после того, как 1999 году вместе с сообщниками убил трех человек. Найти его оперативно не удалось: мужчина сменил имя, и теперь силовики хотят проверить одного из служителей храма
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Новый визит сотрудников Росгвардии в Среднеуральский женский монастырь, который ранее возглавлял экс-схиигумен Сергий, связан с розысками убийцы, скрывающегося среди монахов. Об этом сообщили источники ТАСС и Ura.ru в силовых структурах и подтвердил информированный собеседник «Интерфакса».

«Искали келейника Силуана, который мог оказаться Андреем Кузнецовым, подозреваемым в убийстве трех человек. Он скрывается много лет и несколько раз менял имя. Уголовное дело об убийстве возбуждено зимой 1999 года. Сообщники Кузнецова были приговорены к реальному лишению свободы в 2001 году», — рассказал собеседник ТАСС.

Преступление было совершено еще в 1999-м, но задержать подозреваемого оперативно не удалось. По данным силовых структур, в 2016 году он вернулся в Свердловскую область. С момента совершения убийства мужчина трижды менял имя, и чтобы установить, является ли келейник тем самым преступником, ему хотят провести дактилоскопическую экспертизу.

Ura.ru называет Силуана келейником (прислужником) самого отца Сергия. В монашеской иерархии келейник помогает монахам в обеспечении бытовых и прочих нужд.

В пресс-службе Росгвардии по Уральскому федеральному округу сказали РБК, что пока воздержатся от комментариев.

В Среднеуральский женский монастырь снова пришли силовики
Общество
Фото:protectsergii / Telegram

О новом визите силовиков в бывший монастырь отлученного от церкви экс-схиигумена Сергия стало известно в ночь на 26 февраля. На территорию обители вошли несколько десятков бойцов Росгвардии. Часть сторонников Сергия собрали на площади у главного храма. Послушники рассказали, что спецоперация проводится для поиска отца Силуана, келейника Сергия Романова.

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Экс-схиигумен Сергий в начале 2000-х принимал участие в строительстве Среднеуральского монастыря и был его первым духовником. Воспитанники схимонаха позднее сообщали о жестоком обращении, издевательствах и о том, что им запрещалось даже оформлять паспорта. Некоторые рассказывали, что к ним применяли и физические наказания. Летом 2020 года Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и захватил в нем власть. Монахиням, которые были с этим не согласны, пришлось уйти вместе с настоятельницей. В проповедях, опубликованных после захвата монастыря на YouTube-канале своих сторонников, Сергий заявлял об угрозе «чипизации» населения, вреде от 5G, призывал отказываться от вакцинации и требовал смены власти в России.

В начале июля Сергия лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а в сентябре отлучили от церкви. В ночь на 29 декабря силовики при участии нескольких десятков сотрудников ОМОНа штурмом взяли захваченный Среднеуральский монастырь, задержали бывшего схиигумена и вывезли в Москву. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 УК (самоуправство), суд поместил Сергия под арест.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Майя Бобенко
монастырь Свердловская область
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