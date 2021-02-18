Епархия назвала голословным заявление бывшего схиигумена Сергия о взятках

Игумен Вениамин (Райников) (Фото: epds.ru)

Игумен екатеринбургской епархии Вениамин (Райников) назвал голословным и недоказуемым заявление арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) о том, что он был вынужден дать взятку в несколько миллионов долларов, чтобы не оформлять для Среднеуральского монастыря ИНН. Об этом Райников сообщил РБК.

«Естественно, факты передачи митрополиту Кириллу «миллионов долларов» голословны и недоказуемы. Позиция адвокатов, которые позволили своему доверителю оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток, действительно выглядит странно», — сказал игумен.

Ранее бывший схиигумен через адвокатов заявил, что ради возможности не получать реквизиты и не нарушать благословения известного церковного старца архимандрита Кирилла (Павлова) ему пришлось заплатить несколько «миллионов долларов», передавал «Интерфакс». Романов привел цитату архимандрита: «Сегодня — ИНН, завтра — карточка, послезавтра — печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН. Я лично брать не буду».

В то же время Сергий выразил недоумение по поводу того, что игумения Варвара (Крыгина), которая ранее заявляла, что не будет брать ИНН для монастыря, уже его получила.