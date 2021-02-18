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Епархия назвала голословным заявление бывшего схиигумена Сергия о взятках

Игумен Вениамин (Райников)
Игумен Вениамин (Райников) (Фото: epds.ru)

Игумен екатеринбургской епархии Вениамин (Райников) назвал голословным и недоказуемым заявление арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) о том, что он был вынужден дать взятку в несколько миллионов долларов, чтобы не оформлять для Среднеуральского монастыря ИНН. Об этом Райников сообщил РБК.

«Естественно, факты передачи митрополиту Кириллу «миллионов долларов» голословны и недоказуемы. Позиция адвокатов, которые позволили своему доверителю оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток, действительно выглядит странно», — сказал игумен.

Ранее бывший схиигумен через адвокатов заявил, что ради возможности не получать реквизиты и не нарушать благословения известного церковного старца архимандрита Кирилла (Павлова) ему пришлось заплатить несколько «миллионов долларов», передавал «Интерфакс». Романов привел цитату архимандрита: «Сегодня — ИНН, завтра — карточка, послезавтра — печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН. Я лично брать не буду».

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В то же время Сергий выразил недоумение по поводу того, что игумения Варвара (Крыгина), которая ранее заявляла, что не будет брать ИНН для монастыря, уже его получила.

Игумен Вениамин указал, что Сергий, с одной стороны, упоминает слова архимандрита Кирилла, что брать или не брать ИНН является делом каждого, а с другой — обвиняет Крыгину. «По факту это именно епархия действует в духе слов отца Кирилла, поскольку не заставляла тогда еще схиигумена Сергия принимать ИНН, о чем он сам свидетельствует в своем обращении», — сказал он.

Райников также отметил, что отказ регистрировать монастырь отдельным юрлицом с банковскими счетами, официальной бухгалтерией и финансовой отчетностью «не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком», а указанную Романовым сумму игумен назвал «астрономической».

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Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего схиигумена в конце декабря прошлого года. Ему предъявили обвинения по статьям о склонении несовершеннолетнего к самоубийству, незаконном воспрепятствовании деятельности религиозных организаций и о самоуправстве. Под стражей Романов останется до 28 февраля.

При задержании бывшего схиигумена силовикам пришлось штурмом брать монастырь, который летом захватил Сергий и сместил настоятельницу монастыря Варвару. 10 феврале арбитражный суд Свердловской области признал право Екатеринбургской епархии на здание храма в Среднеуральском женском монастыре. Как отметили в епархии, игумения Варвара стала формально-юридически руководителем монастыря.

Весной 2020 года Сергий отрицал опасность коронавируса и критиковал закрытие церквей в связи с карантинными ограничениями. Он говорил о «смертельных чипах» в будущей вакцине от COVID-19, а также предрекал скорый приход Антихриста.

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