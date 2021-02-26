У парламента в Ереване остались ночевать более сотни оппозиционеров

Армянская оппозиция выполнила свое обещание, часть митингующих не ушла с улиц Еревана и осталась на ночь около здания парламента. Об этом сообщают корреспонденты «РИА Новости», Sputnik Армения.

По подсчетам «РИА Новости», у парламента остались около 200 человек. Sputnik Армения пишет о «нескольких сотнях». Протестующие заняли проспект Баграмяна, установили несколько палаток и разожгли костры. Как отмечают журналисты, они не вступают в конфликты с присутствующими здесь же полицейскими.

Оппозиционные лидеры Армении накануне вечером призвали заблокировать проспект у здания парламента и начать бессрочную акцию с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Руководство Вооруженных сил Армении 25 февраля выступило с заявлением, в котором призвало Пашиняна уйти в отставку. «Премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации», — сообщили военные.