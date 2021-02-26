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У парламента в Ереване остались ночевать более сотни оппозиционеров

Армянская оппозиция выполнила свое обещание, часть митингующих не ушла с улиц Еревана и осталась на ночь около здания парламента. Об этом сообщают корреспонденты «РИА Новости», Sputnik Армения.

По подсчетам «РИА Новости», у парламента остались около 200 человек. Sputnik Армения пишет о «нескольких сотнях». Протестующие заняли проспект Баграмяна, установили несколько палаток и разожгли костры. Как отмечают журналисты, они не вступают в конфликты с присутствующими здесь же полицейскими.

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Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне

Оппозиционные лидеры Армении накануне вечером призвали заблокировать проспект у здания парламента и начать бессрочную акцию с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Руководство Вооруженных сил Армении 25 февраля выступило с заявлением, в котором призвало Пашиняна уйти в отставку. «Премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации», — сообщили военные.

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Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

Этому заявлению предшествовал конфликт между Пашиняном и замначальника Генштаба Тираном Хачатряном. Представитель Генштаба раскритиковал слова премьера, который заявил, что в ходе конфликта в Карабахе сработали только 10% ракет российских комплексов «Искандер».

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Пашинян назвал требование Генштаба о своей отставке попыткой военного переворота. Он созвал своих сторонников на площадь Республики в Ереване, к дому правительства, и объявил об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль с тревогой наблюдает за происходящим. «Призываем всех к спокойствию. Считаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле», — сказал Песков, отметив, что власти России считают Армению «очень важным и близким союзником на Кавказе», а все происходящее сейчас в этой стране исключительно ее внутренним делом.

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