Владельцу отеля «Карамель», где насмерть обварились люди, дали пять лет

Сотрудники правоохранительных органов у здания мини-отеля «Карамель» (Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС)

Хозяина пермского отеля «Карамель», где в январе прошлого года пять человек получили смертельные ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой, приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением гостиничных услуг, на 2 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, судья удовлетворил иск потерпевших о взыскании морального вреда на сумму от 1 млн до 3 млн руб.

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