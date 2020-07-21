Ростехнадзор назвал причины прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми

Пермь, 20 января 2020г. (Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС)

Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование аварии с прорывом трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми, в которой погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ростехнадзор установил, что причиной аварии стал локальный коррозионный износ участка трубопровода, вызванный старением антикоррозионного изоляционного покрытия.

В рамках расследования специалисты Ростехнадзора провели внеплановые проверки «Пермской сетевой компании» (ПСК) обслуживающей магистральный трубопровод, участок которого проходил в мини-отеле. Проверки прошли в Перми, Краснокамске и Чайковском.

В работе компании выявили 946 нарушений требований федерального законодательства. Предприятие в Перми привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП (грубое нарушение требований промышленной безопасности), отделения в Краснокамске и Чайковском — по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности).



Кроме того, административные штрафы получили десять должностных лиц «Пермской сетевой компании», виновные в нарушениях.

Общая сумма штрафов на юридическое лицо составила 700 тыс. руб., на должностных лиц — 280 тыс. руб.», — сообщили в Ростехнадзоре. Материалы технического расследования передали следствию.