СК предъявил обвинение владельцу мини-отеля в Перми после гибели людей

Владельцу мини-отеля «Карамель» в Перми Сергею Щербакову предъявили обвинение после гибели пяти человек при прорыве отопительной трубы. Об этом сообщается на сайте СК России.

Предприниматель был обвинен по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи 31 января будут ходатайствовать об аресте Щербакова, добавили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что в 2016 году он осуществил незаконную перепланировку подвального помещения его отца в жилом доме. Позднее он организовал там мини-отель, где оказывались не соответствующие требованиям безопасности услуги.