Очевидцы сообщили подробности инцидента в мини-отеле в Перми

Очевидец инцидента в мини-отели в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек, рассказала РБК о происшествии.

По словам местной жительницы Ирины, когда она шла на работу в 8:00 по местному времени (6:00 мск) здание, где находится отель, уже было оцеплено полицией. Там работали аварийные службы, стояли скорые, рассказала женщина. «Из помещения отеля шел пар, также клубы пара валили с торца дома», — сообщила она.

По словам женщины, которая живет по соседству, подобные аварии в этом доме уже случались. Она рассказала, что в первой раз трубу там прорвало весной 2019-го. После этого из помещения съехала детская изостудия, объяснила Ирина. По ее словам, в мини-отеле, располагавшемся на цокольном этаже жилого дома, не было окон и запасного выхода.

По словам еще одного местного жителя, слова которого приводит местное издание 59.ru, из здания, где прорвало трубу, шел пар, а кипяток затопил все помещение. Мужчина отметил, что инцидент произошел около 4:00 по местному времени (2:00 мск).