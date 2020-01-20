Очевидцы сообщили подробности инцидента в мини-отеле в Перми

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 12:29
В Роскомнадзоре назначили нового пресс-секретаря Общество, 15:31 Журналисты засняли на видео беседу Медведева и Мишустина перед заседанием Политика, 15:22 Больница здорового человека: как сделать медицину комфортной Pro, 15:09 История Томаса Петерффи — отца электронного трейдинга Quote, 15:08 Почему без перекрашивания не обходится ни один фильм РБК Стиль и LG OLED, 15:05 Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии Политика, 15:05 Глава Чувашии извинился за слова о необходимости «мочить журналистов» Общество, 15:02 Осквернивший памятник Пушкину в Минске пришел в милицию с повинной Общество, 14:54 Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете Политика, 14:51 В Перми ввели режим ЧС после прорыва трубы в отеле Общество, 14:40 38 из 100 крупнейших мировых банков заключили партнерство с Ripple Крипто, 14:38 Топ-11 крупных утечек данных за девять лет РБК и Microsoft, 14:35 Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина Политика, 14:33 Очевидцы сообщили подробности инцидента в мини-отеле в Перми Общество, 14:30
Общество ,  
0 

Очевидцы сообщили подробности инцидента в мини-отеле в Перми

Очевидец инцидента в мини-отели в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек, рассказала РБК о происшествии.

По словам местной жительницы Ирины, когда она шла на работу в 8:00 по местному времени (6:00 мск) здание, где находится отель, уже было оцеплено полицией. Там работали аварийные службы, стояли скорые, рассказала женщина. «Из помещения отеля шел пар, также клубы пара валили с торца дома», — сообщила она.

По словам женщины, которая живет по соседству, подобные аварии в этом доме уже случались. Она рассказала, что в первой раз трубу там прорвало весной 2019-го. После этого из помещения съехала детская изостудия, объяснила Ирина. По ее словам, в мини-отеле, располагавшемся на цокольном этаже жилого дома, не было окон и запасного выхода.

Последствия прорыва трубы в отеле в Перми. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По словам еще одного местного жителя, слова которого приводит местное издание 59.ru, из здания, где прорвало трубу, шел пар, а кипяток затопил все помещение. Мужчина отметил, что инцидент произошел около 4:00 по местному времени (2:00 мск).

«Моя жена выглянула в 4:00, видит, что медики стоят тут. На улице еще темно было», — рассказал мужчина. По его словам, отель располагался в здании уже более шести лет.

Житель дома, где располагается гостиница, рассказал изданию, что в отеле авария произошла уже во второй раз. «Топило уже год или два назад», — сказал он. При этом он отметил, что у жильцов дома «проблем с гостиницей не было».

СК показал видео с места прорыва трубы с кипятком в мини-отеле в Перми
Общество

Трубу с кипятком в мини-отеле «Карамель» в Перми прорвало ночью 20 января. Горячая вода затопила помещения гостиницы. Из-за инцидента пять человек погибли, среди них был один ребенок. Еще трое пострадали.

Из-за ЧП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Теги: Пермь, прорыв трубы, новости РБК, отель, очевидцы
Материалы по теме
СК показал видео с места прорыва трубы с кипятком в мини-отеле в Перми
Общество
Сервисная компания заявила о закрытом эвакуационном выходе отеля в Перми
Общество
Последствия прорыва трубы в отеле в Перми. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter