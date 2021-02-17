В РПЦ увидели «историческую амнезию» в дискуссии о памятнике Дзержинскому

Епископ Зеленоградский Савва считает, что идея переноса памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь является показателем «исторической амнезии в отношении периода до 1917 года»

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Призывы к переносу памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь являются показателем «исторической амнезии», заявил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года», — написал епископ.

Он выразил мнение, что к возвращению памятника призывают не только «фанатики советского прошлого», но и люди, которые «не вполне вникают в суть персонажа». Последним, считает епископ, «нужен символ суровой и справедливой мощи Державы».

«И здесь помогло бы лечение исторической амнезии, которая не дает увидеть такой символ в таких великих мужах нашей страны, как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф. Да что увидеть — просто вспомнить о них», — написал замуправляющего делами Московской патриархии.