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В РПЦ увидели «историческую амнезию» в дискуссии о памятнике Дзержинскому

Епископ Зеленоградский Савва считает, что идея переноса памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь является показателем «исторической амнезии в отношении периода до 1917 года»
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Призывы к переносу памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь являются показателем «исторической амнезии», заявил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года», — написал епископ.

Он выразил мнение, что к возвращению памятника призывают не только «фанатики советского прошлого», но и люди, которые «не вполне вникают в суть персонажа». Последним, считает епископ, «нужен символ суровой и справедливой мощи Державы».

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Памятник Феликсу Дзержинскому

«И здесь помогло бы лечение исторической амнезии, которая не дает увидеть такой символ в таких великих мужах нашей страны, как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф. Да что увидеть — просто вспомнить о них», — написал замуправляющего делами Московской патриархии.

Ранее в феврале группа российских литераторов, блогеров и журналистов обратилась в московскую мэрию с просьбой рассмотреть возможность вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому, который стоял там до 1991 года. Сейчас памятник находится в парке «Музеон». Сторонники возвращения памятника аргументировали просьбу историко-культурным значением монумента.

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Член Общественной палаты, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил провести голосование по этому вопросу на портале «Активный гражданин». В варианты для голосования помимо Дзержинского он предложил включить имена Ивана III, князя Александра Невского, руководителя СССР Юрия Андропова и других исторических деятелей.

Решить вопрос с помощью референдума также предлагал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. При этом он напомнил о важности исторической справедливости и подчеркнул, что спор об установке какого-либо объекта на Лубянке надо рассматривать в широком историческом контексте.

За последние 20 лет вопрос о переносе памятника на Лубянскую площадь поднимался несколько раз.

Автор
Мария Лисицына
памятник РПЦ Лубянка
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Песков назвал провокационным вопрос о памятнике Дзержинскому на Лубянке
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