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«Водоканал» Дагестана отверг возможность массового отравления из-за воды

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вода, которую подают в дома города Каспийска, соответствует требованиям СанПиН, сообщили РБК в МУП «Водоканал» Республики Дагестан. Вопрос к качеству воды возник после того, как сегодня стало известно, что в Каспийске из-за отравления за медицинской помощью обратились 29 человек, в том числе 26 детей.

«19 пациентов были госпитализированы в стационар города Махачкалы. На утро 24 февраля трое из них с легким течением заболевания выписаны на амбулаторное долечивание», — сообщили РБК в местном минздраве.

В Дагестане почти 20 человек госпитализировали с отравлением
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Республике Дагестан / ТАСС

В ведомстве также добавили, что состояние пациентов — легкой и средней тяжести. Среди симптомов — повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул. В министерстве добавили, что источник инфекции устанавливается.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что речь не идет о вспышке, причина отравления пока неизвестна.

Региональная прокуратура начала проверку массового отравления в Каспийске.

Массовое отравление детей уже происходило в январе в другом городе Дагестана — Буйнакске. По данным Следственного комитета, с 9 по 17 января к врачам обратились более 300 человек, из них 246 — дети возрасте до 16 лет. У них наблюдались такие симптомы, как температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

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По версии регионального управления СК, дети отравились именно загрязненной водой из-под крана. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Специалисты Роспотребнадзора нашли в водопроводной воде и анализах отравившихся детей ДНК бактерий — возбудителей дизентерии и кампилобактериоза.

Главу водоканала Буйнакска задержали из-за зараженной воды
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

18 января был задержан и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Шарипов. Его обвинили по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд заключил Шарипова под стражу на два месяца. 9 февраля его перевели под домашний арест, сообщал «Черновик».

В начале февраля в Дагестане произошло еще одно массовое отравление детей, на этот раз в селе Хунзах — тогда к врачам  обратились 30 школьников. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Каспийск Дагестан массовое отравление вода новости
Материалы по теме
Число отравившихся водой из-под крана в Буйнакске превысило 300 человек
Общество
В Дагестане возбудили дело после отравления 30 школьников
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