«Водоканал» Дагестана отверг возможность массового отравления из-за воды

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вода, которую подают в дома города Каспийска, соответствует требованиям СанПиН, сообщили РБК в МУП «Водоканал» Республики Дагестан. Вопрос к качеству воды возник после того, как сегодня стало известно, что в Каспийске из-за отравления за медицинской помощью обратились 29 человек, в том числе 26 детей.

«19 пациентов были госпитализированы в стационар города Махачкалы. На утро 24 февраля трое из них с легким течением заболевания выписаны на амбулаторное долечивание», — сообщили РБК в местном минздраве.

В ведомстве также добавили, что состояние пациентов — легкой и средней тяжести. Среди симптомов — повышение температуры, тошнота, рвота, жидкий стул. В министерстве добавили, что источник инфекции устанавливается.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что речь не идет о вспышке, причина отравления пока неизвестна.