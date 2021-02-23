В Армении задержали 57 протестующих
В Ереване у здания правительства в ходе акций против правительства страны были задержаны 57 человек. Об этом сообщает агентство «Новости Армении» со ссылкой на пресс-службу полиции.
Задержанным вменяют статью о невыполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 182 КоАП Армении). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — 50 минимальных зарплат.
По информации агентства, задержать попытались и координатора протестов, лидера националистической партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, но он вырвался и ушел с акции.
10 ноября 2020 года глава правительства Армении Никол Пашинян подписал соглашение о мире с Азербайджаном, которое положило конец полуторамесячным боевым действиям в районе Нагорного Карабаха (непризнанной Республики Арцах). Под контроль Азербайджана перешло семь районов, несколько сел и два города.