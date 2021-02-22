Армения приступила к реформам армии после военных действий в Карабахе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Армения начала проводить реформу армии после прошедших в Нагорном Карабахе осенью прошлого года военных действий против Азербайджана. Об этом заявил министр обороны страны Вагаршак Арутюнян в интервью агентству «РИА Новости».

По словам Арутюняна, в реформах участвуют и российские специалисты. По его словам, власти страны пересматривают вопросы оптимизации боевого и численного состава, в первую очередь увеличивая боевой компонент.

Кроме того, Армения вводит в вооруженные силы новые комплексы, системы вооружения и военной техники, набирает больше офицеров, госслужащих и военнослужащих-контрактников. По его словам, основной акцент будет сделан на развитии систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск, артиллерии и строительстве беспилотников.

Арутюнян добавил, что с 25 по 30 января в Армении была делегация российского Минобороны, которая оказывала помощь в реформировании и модернизации армянских вооруженных сил. В итоге были выработаны совместные рекомендации с упором в военно-техническую составляющую.