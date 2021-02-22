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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения приступила к реформам армии после военных действий в Карабахе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Армения начала проводить реформу армии после прошедших в Нагорном Карабахе осенью прошлого года военных действий против Азербайджана. Об этом заявил министр обороны страны Вагаршак Арутюнян в интервью агентству «РИА Новости».

По словам Арутюняна, в реформах участвуют и российские специалисты. По его словам, власти страны пересматривают вопросы оптимизации боевого и численного состава, в первую очередь увеличивая боевой компонент.

Проблемы с управлением, вооружением, разведкой
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Кроме того, Армения вводит в вооруженные силы новые комплексы, системы вооружения и военной техники, набирает больше офицеров, госслужащих и военнослужащих-контрактников. По его словам, основной акцент будет сделан на развитии систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск, артиллерии и строительстве беспилотников.

Арутюнян добавил, что с 25 по 30 января в Армении была делегация российского Минобороны, которая оказывала помощь в реформировании и модернизации армянских вооруженных сил. В итоге были выработаны совместные рекомендации с упором в военно-техническую составляющую.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (непризнанной Республике Арцах) длился в течение 44 дней — с 27 сентября по 10 ноября. 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение, которым армянская сторона передала Азербайджану территории, которые заняла еще в 1990-х годах: семь районов, а также ряд сел и два города — Шуши и Гадрута.

По данным на 13 февраля,  за полтора месяца боев с армянской стороны погибли 3577 человек, писал портал Aysor со ссылкой на заявление Минздрава Армении. В начале декабря в азербайджанском Минобороны заявляли, что потери страны составили 2783 погибших, 100 пропавших без вести и 1245 раненых.

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