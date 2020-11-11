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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армянская оппозиция объявила о создании Комитета национального спасения

Представитель верховного органа Армянской революционной федерации &laquo;Дашнакцутюн&raquo; (АРФД) Ишхан Сагателян (в центре) на митинге оппозиции на Северном проспекте в Ереване
Представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян (в центре) на митинге оппозиции на Северном проспекте в Ереване (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Оппозиция Армении, выступающая против заключенного с Азербайджаном соглашения о перемирии, создала Комитет национального спасения. Об этом заявил представитель верховного совета армянской националистической партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в Ереване, передает «Sputnik Армения».

«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха (историческое название территории Нагорного Карабаха. — РБК). Для этого нужно сделать три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали», — сказал он.

Оппозиция собралась отменить участие Армении в сделке по Карабаху
Политика
Фото:Facebook партии «Отечество»

Вторым шагом, по словам Сагателяна, является требование отставки правительства Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна. Третьим пунктом представитель партии назвал спасение «проданных предательством» земель Карабаха.

Главы Армении, Азербайджана и России 10 ноября подписали соглашение о мире в Карабахе. Согласно договору, часть территории Нагорного Карабаха, в том числе одна из ключевых точек региона город Шуши (Шуша), переходят под контроль Азербайджана.

Линию соприкосновения сторон пять лет с возможностью пролонгации будут охранять российские миротворцы. Источник РБК в армянском правительстве уточнял, что решение принимали три человека: Пашинян, глава Генштаба Армении Оник Гаспарян и президент НКР Араик Арутюнян.

В Ереване начали задерживать участников митинга оппозиции
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Фото:Artem Mikryukov / Reuters

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После объявления мира в Армении вспыхнули протесты, в Ереване собрались несколько сотен митингующих, которые скандировали «ченк талу» («не отдадим») и нецензурные слова в адрес Пашиняна. Недовольные ворвались в здание парламента республики и избили спикера, сторонника премьер-министра Арарата Мирзояна. Позже оппозиция сообщила о намерении собрать внеочередное заседание парламента, чтобы отменить участие Еревана в достигнутых договоренностях.

В среду волнения в Ереване продолжились, полиция задержала часть представителей оппозиционных партий.

оппозиция Армения протест
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