Армянская оппозиция объявила о создании Комитета национального спасения

Представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян (в центре) на митинге оппозиции на Северном проспекте в Ереване (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Оппозиция Армении, выступающая против заключенного с Азербайджаном соглашения о перемирии, создала Комитет национального спасения. Об этом заявил представитель верховного совета армянской националистической партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в Ереване, передает «Sputnik Армения».

«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха (историческое название территории Нагорного Карабаха. — РБК). Для этого нужно сделать три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали», — сказал он.

Вторым шагом, по словам Сагателяна, является требование отставки правительства Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна. Третьим пунктом представитель партии назвал спасение «проданных предательством» земель Карабаха.

Главы Армении, Азербайджана и России 10 ноября подписали соглашение о мире в Карабахе. Согласно договору, часть территории Нагорного Карабаха, в том числе одна из ключевых точек региона город Шуши (Шуша), переходят под контроль Азербайджана.