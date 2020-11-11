Армянская оппозиция объявила о создании Комитета национального спасения
Оппозиция Армении, выступающая против заключенного с Азербайджаном соглашения о перемирии, создала Комитет национального спасения. Об этом заявил представитель верховного совета армянской националистической партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в Ереване, передает «Sputnik Армения».
«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха (историческое название территории Нагорного Карабаха. — РБК). Для этого нужно сделать три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали», — сказал он.
Вторым шагом, по словам Сагателяна, является требование отставки правительства Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна. Третьим пунктом представитель партии назвал спасение «проданных предательством» земель Карабаха.
Главы Армении, Азербайджана и России 10 ноября подписали соглашение о мире в Карабахе. Согласно договору, часть территории Нагорного Карабаха, в том числе одна из ключевых точек региона город Шуши (Шуша), переходят под контроль Азербайджана.