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В Совбезе объяснили, почему Медведев не встретился с Лукашенко

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко не смогли встретиться лично из-за того, что у обоих плотные графики. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретариат Медведева.

«Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось. Они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее», — сказали в секретариате.

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22 февраля в поселке Красная Поляна рядом с Сочи состоялись переговоры Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Белорусский президент заявлял о намерении обсудить вопросы обороны и безопасности и для этого, в частности, планировал встретиться с Медведевым. По словам главы белорусского МИДа Владимира Макея, лидеры двух стран также хотели обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

По итогам переговоров Путин заявил, что Россия передала белорусской стороне технологию производства вакцины от COVID-19. Производить препарат Белоруссия начнет в марте. По словам Лукашенко, с осени в стране планируется производство собственной вакцины.

Кроме того, во время встречи лидеры России и Белоруссии пообедали, а также покатались на лыжах и снегоходах в горнолыжном комплексе «Красная поляна». Лукашенко подарил российскому президенту хамон и сыры белорусского производства.

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