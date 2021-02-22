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Песков опроверг присутствие Медведева на обеде Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев не будет присутствовать на обеде президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского главы государства Владимира Путина. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», — сказал он.

Ранее о планах Медведева присоединиться к обеду лидеров двух стран сообщал Telegram-канал «Пул первого».

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Переговоры президентов России и Белоруссии начались 22 февраля. Лукашенко говорил, что на этой встрече стороны будут обсуждать вопросы безопасности и обороны. Для этого Лукашенко хотел встретиться с Медведевым. По словам главы белорусского МИДа Владимира Макея, у лидеров двух стран в планах также обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

Последняя очная встреча Путина и Лукашенко состоялась 14 сентября прошлого года в Сочи. Переговоры шли четыре часа. В ходе встречи лидеры двух стран обсуждали преимущественно вопросы экономических связей и торговой кооперации. Было решено наладить сотрудничество по линии ключевых отраслевых предприятий и активизировать работу межправительственной комиссии.

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