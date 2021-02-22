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Политика ,  
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Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Донбассе

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На подконтрольной Киеву территории Донбасса будет построен новый аэропорт для гражданских рейсов. Об этом заявил в ходе форума «Украина 30» президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», — объявил он.

Он добавил, что украинские власти могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. «Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно», — подчеркнул президент (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Помимо этого, по его словам, недавно началась реконструкция международного аэропорта в Днепре. Также планируется строительство аэропорта международного значения на Закарпатье между Ужгородом и Мукачевом.

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Зеленский напомнил о программе развития региональных аэропортов в 16 городах Украины.

«Наша амбициозная, но вполне реальная цель, которую мы хотим реализовать как можно быстрее, — это национальная государственная авиакомпания сможет осуществлять рейсы как внутри страны, так и по всему миру», — заключил президент Украины.

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Международный аэропорт Мариуполь расположен в 5 км от города Мариуполь в Донецкой области. Однако в июне 2014 года аэропорт был закрыт из-за вооруженного конфликта на востоке Украины

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