Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На подконтрольной Киеву территории Донбасса будет построен новый аэропорт для гражданских рейсов. Об этом заявил в ходе форума «Украина 30» президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», — объявил он.

Он добавил, что украинские власти могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. «Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно», — подчеркнул президент (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Помимо этого, по его словам, недавно началась реконструкция международного аэропорта в Днепре. Также планируется строительство аэропорта международного значения на Закарпатье между Ужгородом и Мукачевом.