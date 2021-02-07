В Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе
На территории Донбасса в районе населенного пункта Марьинка на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое военнослужащих армии Украины. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в своем Facebook.
«Во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое военнослужащих от полученных ранений скончались, третьей был госпитализирован.
Также в Киеве сообщил о ранении украинского военного при обстреле под населенным пунктом Пески. Военнослужащего доставили в больницу.