В Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе

На территории Донбасса в районе населенного пункта Марьинка на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое военнослужащих армии Украины. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в своем Facebook.

«Во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, двое военнослужащих от полученных ранений скончались, третьей был госпитализирован.

Также в Киеве сообщил о ранении украинского военного при обстреле под населенным пунктом Пески. Военнослужащего доставили в больницу.