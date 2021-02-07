Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
В Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе Политика, 01:09 FT сообщила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР Общество, 00:26 Бывшего главу поселка застрелили в отделе полиции в Махачкале Общество, 00:09 Омбудсмен пообещал разобраться со штрафом немому за участие в митинге Общество, 06 фев, 23:34 Британские медики сообщили о мутации коронавируса от лечения антителами Общество, 06 фев, 22:50 «Ювентус» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии Спорт, 06 фев, 22:48 Боррель заявил о необходимости сохранения дипсвязей Москвы и Евросоюза Политика, 06 фев, 22:31 Пять человек погибли при столкновении двух легковушек на Урале Общество, 06 фев, 22:15 Фигуристка Медведева заявила о необходимости «уйти на восстановление» Спорт, 06 фев, 22:11 Загитова сравнила работу в качестве капитана с выступлениями на льду Спорт, 06 фев, 21:50 Житель Махачкалы ранил полицейского во время обыска по делу об убийстве Общество, 06 фев, 21:47 Рэпера Гнойного отпустили из отдела полиции после задержания Общество, 06 фев, 21:40 Илон Маск за неделю разбогател на $11,5 млрд на росте акций Tesla Бизнес, 06 фев, 21:22 Команда Загитовой выиграла первый день «Кубка Первого канала» Спорт, 06 фев, 21:15
Политика ,  
0 

В Киеве сообщили о гибели двух украинских военных в Донбассе

На территории Донбасса в районе населенного пункта Марьинка на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое военнослужащих армии Украины. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в своем Facebook.

«Во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве», — говорится в сообщении.

Кремль отказом ответил на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России
Политика
Маргарита Симоньян

По данным ведомства, двое военнослужащих от полученных ранений скончались, третьей был госпитализирован.

Также в Киеве сообщил о ранении украинского военного при обстреле под населенным пунктом Пески. Военнослужащего доставили в больницу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить состояние готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). В пресс-службе президента пояснили, что инспекции проводится в целях проверки состояния готовности сил и средств к выполнению задач, а также определение эффективности мер руководства Министерства обороны Украины.

Донбасс Украина взрывное устройство
Материалы по теме
Рада рассмотрит предложение переименовать поселок в Донбассе в Нью-Йорк
Общество
Песков заявил о серьезных разногласиях Москвы и Вашингтона по Донбассу
Политика
Генерал ВСУ опроверг «хорватский сценарий» в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter