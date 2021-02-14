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В ЛНР прокомментировали гибель трех украинских военных в Донбассе

Трое украинских военнослужащих подорвались на собственной мине в зоне проведения операции объединенных сил («ООС») в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает Луганскинформцентр (ЛИЦ).

По его словам, ранее командир 59-й бригады полковник Геннадий Шаповалов «отдал указания своим подчиненным на дооборудование и минирование местности в районе боевых позиций подразделений бригады».

Военные, не имея уточненных карт минных полей, оказались на минно-взрывных заграждений и подорвались. Он добавил, что один украинский военный погиб на месте, а двое других скончались от полученных ран, не дождавшись медицинской помощи.

В Донбассе погибли трое украинских военнослужащих
Политика
Фото:pressjfo.news / Facebook

О гибели капитана Александра Войтенко 1974 года рождения, солдата Вячеслава Алексеенко 1987 года рождения и старшего солдата Дмитрия Мироненко 1994 года рождения стало известно 14 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. Он поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВС Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть на место происшествия для проведения расследования.

«Жду доклад об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе», — заявил он.

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