Генерал СБУ предупредил Киев о возможной потере Донбасса за два месяца

В случае отказа Киева от минских соглашений Украина потеряет Донбасс за пару месяцев. Об этом заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».

«Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», — сказал Вовк.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделает все, чтобы заложенные в минских соглашениях принципы были выполнены.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров в конце прошлого года заявил, что Киев «саботирует» реализацию минских договоренностей. Он также призывал власти Украины не уклоняться от «прямого диалога с Донецком и Луганском».