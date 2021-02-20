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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в 31-й стране

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Республика Гана одобрила применение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении.

Таким образом, Гана стала 31-й страной мира и пятым государством африканского континента, одобрившим российскую вакцину «Спутник V».

Число зарегистрировавших вакцину «Спутник V» стран достигло 30
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Первой зарубежной страной, которая одобрила применение вакцины «Спутник V», стала Белоруссия. Ранее она принимала участие в ее клинических испытаниях.

Позднее «Спутник V» также зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Габоне и Сан-Марино.

вакцина Гана регистрация Спутник V
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