Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в 31-й стране
Республика Гана одобрила применение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении.
Таким образом, Гана стала 31-й страной мира и пятым государством африканского континента, одобрившим российскую вакцину «Спутник V».
Первой зарубежной страной, которая одобрила применение вакцины «Спутник V», стала Белоруссия. Ранее она принимала участие в ее клинических испытаниях.