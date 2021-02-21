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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске

Один из пяти пострадавших в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике находится в реанимации, остальных перевели в обычные палаты, сообщили ТАСС в пресс-центре Министерства здравоохранения по Красноярскому краю.

«Пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии», — уточнили в пресс-центре ведомства.

Как выглядит обрушившийся в Норильске цех. Фоторепортаж
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Утром 20 февраля на фабрике в Норильске произошло обрушение галереи дробильного цеха на площади около 1 тыс. кв. м. Люди оказались под завалами. Погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Задержаны четыре человека: начальник отдела по техническому надзору предприятия, главный инженер, начальник дробильного цеха, а также сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт».

По данным СК, ранее в галерее дробильного цеха были обнаружены дефекты. В момент обрушения в здании шел ремонт. Власти Норильска объявили 22 февраля днем траура по погибшим.

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