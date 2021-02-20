В СК сообщили о выявленных дефектах в здании фабрики в Норильске

Фото: Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, при обрушении которого погиб один человек, ранее были выявлены дефекты. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ», — сообщили в СК.

По данным ведомства, 8 февраля сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» начали ремонтные работы по укреплению несущих опор и перекрытий здания. Причины обрушения здания пока не установлены.