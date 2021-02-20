В Норильске объявили траур по жертвам обрушения на фабрике

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

Власти Норильска объявили 22 февраля днем траура по жертвам обрушения на фабрике «Медвежий ручей». Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Исполняющий обязанности главы города Норильска Михаил Шевченко подписал распоряжение об объявлении 22 февраля днем траура», — говорится в сообщении.

В администрации Норильска уточнили, что в день траура будут приспущены флаги города. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали воздержаться от показа развлекательных программ и проведения увеселительных мероприятий.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс и мэр Норильска Дмитрий Карасев выразили соболезнования в связи с происшествием на норильской обогатительной фабрике.