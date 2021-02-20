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Генпрокуратура заявила о пятом отказе Берлина на запрос по Навальному

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Генеральная прокуратура заявила еще об одном отказе властей Германиии от сотрудничества по делу о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

«От компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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В Генпрокуратуре считают, что немецкая сторона «фактически уклоняется от ответов», избегая неудобные для нее вопросы.

В ноябре Генпрокуратура раскритиковала ответ ФРГ на запрос по Навальному. В ведомстве заявили, что Германия не ответила по существу ни на один из запросов по обстоятельствам госпитализации политика. Вместо этого Берлин попросил предоставить дополнительные разъяснения по поводу проводимого в России расследования. Тогда российская сторона направила Германии данные о результатах проведенных процессуальных действий и вновь запросила информацию о веществе, «которое якобы было обнаружено в Германии», и его химическом составе, сказали в ведомстве.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где оппозиционера госпитализировали. Позднее Навального перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября власти Германии заявили, что в его организме были найдены следы яда из той же группы, что и «Новичок». Позднее этот вывод подтвердили в трех независимых европейских лабораториях.

Однако омские врачи утверждают, что причиной госпитализации Навального стало нарушение обмена веществ, а ядов или их следов в его организме найдено не было. В Кремле придерживаются версии российских врачей.

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