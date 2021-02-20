Генпрокуратура заявила о пятом отказе Берлина на запрос по Навальному

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где оппозиционера госпитализировали. Позднее Навального перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября власти Германии заявили, что в его организме были найдены следы яда из той же группы, что и «Новичок». Позднее этот вывод подтвердили в трех независимых европейских лабораториях.

Однако омские врачи утверждают, что причиной госпитализации Навального стало нарушение обмена веществ, а ядов или их следов в его организме найдено не было. В Кремле придерживаются версии российских врачей.