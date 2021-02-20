Генпрокуратура заявила о пятом отказе Берлина на запрос по Навальному
Генеральная прокуратура заявила еще об одном отказе властей Германиии от сотрудничества по делу о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.
«От компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре считают, что немецкая сторона «фактически уклоняется от ответов», избегая неудобные для нее вопросы.
В ноябре Генпрокуратура раскритиковала ответ ФРГ на запрос по Навальному. В ведомстве заявили, что Германия не ответила по существу ни на один из запросов по обстоятельствам госпитализации политика. Вместо этого Берлин попросил предоставить дополнительные разъяснения по поводу проводимого в России расследования. Тогда российская сторона направила Германии данные о результатах проведенных процессуальных действий и вновь запросила информацию о веществе, «которое якобы было обнаружено в Германии», и его химическом составе, сказали в ведомстве.