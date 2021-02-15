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Дело Навального ,  
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Суд снова рассмотрит вопрос о бездействии СК после отравления Навального

В декабре Ленинский районный суд Новосибирска признал законным бездействие следователей, не увидевших в ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального признаков преступления. Теперь это решение отменила вышестоящая инстанция
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Новосибирский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда, который ранее признал законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета, не увидевшего признаков преступления в ситуации, связанной с госпитализацией Алексея Навального. Об этом в своем Twitter сообщил Вячеслав Гимади, глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом).

«Я был на судебном заседании два часа назад. Я все подтверждаю. [Дело будет направлено] на новое рассмотрение [в Ленинском районном суде] в другом составе, другой судья будет рассматривать», — сказал Гимади РБК.

«Материал по факту бездействия Западно-Сибирского СК на транспорте при рассмотрении заявления Вячеслава Гимади, действующего в интересах Алексея Навального, направлен на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска», подтвердили эту информацию «РБК Новосибирск» в Новосибирском областном суде.

Копии решения Ленинского районного суда и жалобы, поданной юристами Навального, опубликованы в Telegram-канале «Юристы ФБК». «В материале было письмо СК, которым заявление без проверки отправили в полицию. Данное письмо судья [Ленинского райсуда] Кашина почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по УПК не может расследовать покушение на убийство», — объясняется в сообщении.

ФБК подал заявление в СКР с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК) 20 августа. Это заявление Следственный комитет перенаправил в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. Управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу 27 августа начало доследственную проверку. По ее итогам в ведомстве заявили, что не обнаружили сильнодействующих либо наркотических веществ в анализах Навального и не выявили в произошедшем признаков преступления. После этого ФБК и подал жалобу в Ленинский районный суд Новосибирска, который рассмотрел ее в начале декабря.

Гимади также подавал жалобу на бездействие СК в Басманный районный суд Москвы. Но там действия СК сочли законными. К этому выводу пришел и вышестоящий Мосгорсуд.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, политика сняли с рейса и госпитализировали в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи № 1. 22 августа его переправили для лечения в берлинскую клинику «Шарите». Западные токсикологи пришли к выводу, что оппозиционера отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Российские врачи с этими выводами не согласны: омские врачи и МВД в числе возможных причин госпитализации называли несколько версий, включая нарушение обмена веществ и хронический панкреатит.

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По версии авторов расследования Bellingcat и самого Навального, к отравлению были причастны сотрудники ФСБ. Российские власти причастность к отравлению оппозиционера неоднократно опровергали.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал расследование Bellingcat и других западных СМИ «легализацией материалов американских спецслужб». Центр общественных связей ФСБ назвал расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

17 января Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию. Сразу после прилета его задержали. Сейчас он находится в СИЗО. 2 февраля суд сменил оппозиционеру условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок и дал ему 3,5 года колонии общего режима (с учетом срока под домашним арестом он проведет в колонии 2 года 8 месяцев). Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что он систематически нарушал условия отбывания наказания.

Авторы
Георгий Тадтаев, Екатерина Костина, Анна Иванова
Алексей Навальный отравление суд Новосибирск
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