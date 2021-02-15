Суд снова рассмотрит вопрос о бездействии СК после отравления Навального

В декабре Ленинский районный суд Новосибирска признал законным бездействие следователей, не увидевших в ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального признаков преступления. Теперь это решение отменила вышестоящая инстанция

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Новосибирский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда, который ранее признал законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета, не увидевшего признаков преступления в ситуации, связанной с госпитализацией Алексея Навального. Об этом в своем Twitter сообщил Вячеслав Гимади, глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом).

«Я был на судебном заседании два часа назад. Я все подтверждаю. [Дело будет направлено] на новое рассмотрение [в Ленинском районном суде] в другом составе, другой судья будет рассматривать», — сказал Гимади РБК.

«Материал по факту бездействия Западно-Сибирского СК на транспорте при рассмотрении заявления Вячеслава Гимади, действующего в интересах Алексея Навального, направлен на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Новосибирска», подтвердили эту информацию «РБК Новосибирск» в Новосибирском областном суде.

Копии решения Ленинского районного суда и жалобы, поданной юристами Навального, опубликованы в Telegram-канале «Юристы ФБК». «В материале было письмо СК, которым заявление без проверки отправили в полицию. Данное письмо судья [Ленинского райсуда] Кашина почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по УПК не может расследовать покушение на убийство», — объясняется в сообщении.

ФБК подал заявление в СКР с требованием возбудить дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК) 20 августа. Это заявление Следственный комитет перенаправил в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. Управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу 27 августа начало доследственную проверку. По ее итогам в ведомстве заявили, что не обнаружили сильнодействующих либо наркотических веществ в анализах Навального и не выявили в произошедшем признаков преступления. После этого ФБК и подал жалобу в Ленинский районный суд Новосибирска, который рассмотрел ее в начале декабря.