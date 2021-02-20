СК завел еще одно дело из-за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»

Фото: СК РФ

В Тамбове завели уголовное дело о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК, вплоть до трех лет лишения свободы).

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. В СК утверждают, что мужчина «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге» опубликовал во «ВКонтакте» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

В августе 2020 года СК России возбудил уголовное дело против жителя Воронежа Александра Хорошильцева, разместившего на сайте «Банк памяти» фото Гитлера. По версии следствия, он сделал это с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.