СК провел обыски у загрузивших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

У публиковавших портреты нацистов в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк» идут обыски, сообщил Следственный комитет.

По данным ведомства, среди причастных к загрузке фотографий нацистов оказались четверо мужчин из Самары, Перми, Волгограда и Ульяновска. В отношении них заведены уголовные дела. В домах подозреваемых идут обыски, мужчин допрашивают следователи.

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», — указали в СК.

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