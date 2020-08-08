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СК завел новое дело из-за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело против жителя Воронежа Александра Хорошильцева, разместившего на сайте «Банк памяти» фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом говорится на сайте СК.

Мужчина отправил фото на портал, для того, чтобы его включили в онлайн-трансляцию «Бессмертного полка», не позднее 4 мая, подписав изображение «Шикльгрубер Адольф Алоисович». По версии следствия, он сделал это с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Общество
Фото: Следственный комитет РФ

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Его допросили, следователи изъяли у мужчины электронные носители информации.

В этом году из-за угрозы коронавируса всероссийская акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате. Организаторы акции зафиксировали несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов и передали в СК список IP-адресов, с которых они отправлялись.

Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела о реабилитации нацизма против 28-летнего жителя Республики Саха, загрузившего фото Гитлера. Его обвинили в попытке «формирования в обществе пренебрежительного отношения к Дню Победы и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны».

Теги: СК, Адольф Гитлер, «Бессмертный полк», День Победы, уголовное дело
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