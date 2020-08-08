СК завел новое дело из-за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело против жителя Воронежа Александра Хорошильцева, разместившего на сайте «Банк памяти» фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом говорится на сайте СК.

Мужчина отправил фото на портал, для того, чтобы его включили в онлайн-трансляцию «Бессмертного полка», не позднее 4 мая, подписав изображение «Шикльгрубер Адольф Алоисович». По версии следствия, он сделал это с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Его допросили, следователи изъяли у мужчины электронные носители информации.

В этом году из-за угрозы коронавируса всероссийская акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате. Организаторы акции зафиксировали несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов и передали в СК список IP-адресов, с которых они отправлялись.